Gubbio, esplosione tremenda in casa: crolla il solaio, tre dispersi

Devastante esplosione in un’abitazione di Gubbio: estratte vice dalle macerie due persone, ma si segnalano ben tre dispersi.

Un terribile scoppio, probabilmente dovuto ad una fuga di gas ha provocato il crollo di un’intero piano di una palazzina. E’ accaduto a Gubbio, dove i vigili del fuoco stanno cercando tre dispersi dopo aver estratto dalle macerie due persone vive.

In base a quanto riferiscono i pompieri, il disastro sarebbe il risultato di diverse esplosioni avvenute in un laboratorio in cui viene lavorata la cannabis a scopo terapeutico. La deflagrazione ha provocato il crollo del solaio al piano di sopra. A dare rinforzi alle squadre di Gubbio, Gaifana, accorse anche due squadre della centrale di Perugia e in arrivo da Arezzo un nucleo Usar (Urban search and rescue). Tutti gli operatori del settore, il funzionario di turno, il capo turno provinciale e il comandante stanno dando il loro contributo.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Esplosione a Gubbio, un uomo è morto: si cercano i dispersi

Al momento risulta esserci un deceduto. Il personale del 118 ha prestato soccorso ad un sopravvissuto che è stato trasportato in elicottero al centro grandi ustionati di Cesena. In ospedale invece un altro ferito. Continuano le ricerche di un’eventuale quinta persona: se dovesse essere necessario, si andrà avanti fino al suo ritrovamento.