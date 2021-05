A L’Isola dei Famosi un’altra naufraga costretta a lasciare Playa Primitiva: sottoposta a controlli medici, cosa sta accadendo.

E’ una delle concorrenti più forti e preparate dal punto di vista fisico: la sua agilità e il suo corpo atletico le hanno permesso di vincere molte prove da quando è su L’Isola dei Famosi. Purtroppo, stavolta anche lei non ha retto le difficili condizioni imposte dal reality e oggi, nel daytime andato in onda nel pomeriggio, abbiamo visto che ha dovuto allontanarsi da Playa Primitiva.

Parliamo di Angela Melillo, classe 1967: la ballerina, come molti altri suoi colleghi ha dovuto sottoporsi a controlli medici e abbandonare temporaneamente il gioco. Nelle immagini andate in onda, si è vista mentre saliva su una barca della produzione retta dalla compagna d’avventura Valentina Persia. Ma cosa sarà accaduto?

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Isola dei Famosi, Angela Melillo sottoposta a controlli medici

Non è la prima volta che uno dei concorrenti manifesta problemi di salute all’interno dello storico reality. La fame, i disagi e la fatica fisica possono giocare brutti scherzi. Proprio nelle ultime ore è arrivata la notizia inaspettata dell’abbandono da parte di Ubaldo Lanzo.

Il cromatologo però è stato solo l’ultimo di una lista: Elisa Isoardi, Brando Giorgi, Paul Gascoigne hanno dovuto fare rientro in Italia per vari problemi di salute che non hanno consentito loro di proseguire l’avventura. Perfino il giovane Andrea Cerioli ha avuto un malore anche se, in questo caso, il naufrago ha potuto restare. Per quanto riguarda Angela Melillo, solo durante la puntata di stasera sapremo quale sarà la sua sorte. Noi ovviamente ci auguriamo che possa restare nel reality, in cui sta dando davvero il meglio di sé.

Quella si stasera sarà una puntata da non perdere: tanti i colpi di scena e la presenza in studio di Beppe Braida e Paul Gascoigne.