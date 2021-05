In un’intervista a Diva e Donna, Antonella Elia ha rivelato cosa sta accadendo con Pietro Delle Piane: l’attuale situazione tra loro.

La loro relazione è sempre stata oggetto di dubbi e discussioni, anche se quando lei partecipò al GF Vip 4 entrambi riuscirono a dimostrare a tutti quanto fosse solido il loro legame. Antonella Elia e Pietro Delle Piane si conobbero nel 2019 tramite degli amici in comune e la loro storia sembra proprio destinata a durare.

La storia ebbe una lunga interruzione dopo la partecipazione a Temptation Island: i due uscirono dal programma separati e in un’intervista a Verissimo Antonella si diceva convinta di non voler tornare sui propri passi. “Con Pietro è davvero finita, mi ha spaccato il cuore. Non tornerò mai con lui, ma continuerò ad amarlo”, aveva detto ai microfoni di Silvia Toffanin. Ma come stanno le cose oggi tra la Elia e Pietro?

Antonella Elia, la verità sulla storia con Pietro Delle Piane

L’ex valletta di Mike Bongiorno è stata opinionista dell’ultima edizione del GF Vip: proprio in quel periodo ebbe un durissimo scontro con Samantha De Grenet che le costò non poche polemiche. Delle Piane le è stato molto accanto in quel difficile frangente e i due sono stati ospiti insieme da Barbara D’Urso tempo fa. Ora, in un’intervista a Diva e Donna, Antonella ha finalmente ammesso tutta la verità.

“Stiamo insieme. Ognuno ha la sua casa, spesso stiamo insieme da me o da lui. Pietro è l’uomo della mia vita. Mai nessuno mi aveva saputo riconquistare”, ha confessato. Sulle sue storie precedenti ha raccontato di essere stata molto più dura quando qualcosa non andava: “Il mio uomo combinava un guaio e per me era finita, io non ne volevo sapere. Con Pietro è diverso ora”.

Cosa ne pensate? Stavolta durerà tra di loro? Auguriamo tanta fortuna ad entrambi!