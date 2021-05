Ilary Blasi, look incantevole all’Isola dei Famosi: quanto costa il completo indossato dalla conduttrice? I dettagli del look.

Questa sera, venerdì 7 maggio 2021, è in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. La prima al venerdì sera, dopo la decisione di cambiare giorno per il secondo appuntamento settimanale. Una serata in cui è accaduto di tutto: discussioni, prove di resistenza e, ovviamente, le tanto temute nomination. A condurre la serata, come sempre, Ilary Blasi, che per la puntata di questa sera ha scelto un abito davvero particolare. Niente vestito lungo questa sera, ma un completo bianco composto da maglia crop e pantaloni. Curiosi di sapere i dettagli del look. Vi sveliamo tutto.

Ilary Blasi, look incantevole all’Isola dei Famosi: ecco quanto costa il completo indossato dalla conduttrice

Un look che non poteva passare inosservato, quello di Ilary Blasi per la puntata di questa sera de L’Isola dei Famosi. La conduttrice ha detto addio agli abiti lunghi e ha indossato un completo panna, caratterizzato da maglia crop e pantaloni. La fantasia a uncinetto crea un effetto vedo non vedo davvero bellissimo. A fornirci qualche dettaglio in più sul look di Lady Totti è il sempre informato Manuel Di Gioia attraverso il suo canale Instagram. Date un’occhiata:

Ebbene, si tratta di due capi firmati Redemption: il top costa 695 euro mentre i pantaloni 795 euro. Un outfit pazzesco, al quale Ilary abbina una pettinatura con onde effetto bagnato e vistosi orecchini. Che dire, anche questa sera Ilary è spettacolare! Ed anche il look di Elettra Lamborghini non è passato inosservato: il mini abito fucsia indossato dall’opinionista è notevole.

E voi, state seguendo questa puntata de L’Isola dei Famosi? La gara tra i naufragi si fa sempre più accesa e a rendere gli animi caldi ci pensano la fame e la stanchezza. Chi la spunterà al termine del percorso in Honduras? Non ci resta che seguire le prossime puntate per scoprirlo!