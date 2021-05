Attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, Le Donatella hanno annunciato ai loro fan una grandiosa novità.

Sono le gemelle più amate della televisione e musica italiana, Le Donatella. Fattesi conoscere nel corso della loro partecipazione ad X-Factor, Silvia e Giulia Provvedi hanno cavalcato l’onda del successo sin dal primo momento. Tanto è vero che entrambe non soltanto sono state le protagoniste indiscusse dell’edizione de L’Isola dei Famosi dell’anno 2010, alla fine della quale sono riuscite a portarsi a casa anche il montepremi finale, ma anche del Grande Fratello Vip esattamente nel 2018. Insomma, c’è poco da dire: le due gemelle sono delle vere e proprie star della televisione italiana. Le “sorprese”, però, non sono affatto terminate qui.

Amatissime e seguitissime sul loro canale social ufficiale, Le Donatella sono solite rendere partecipi i loro sostenitori di tutte le ultime novità. Lo hanno fatto anche qualche ora fa. Quando, letteralmente pazze di gioa, non hanno affatto potuto fare a meno di annunciare un’incredibile novità in arrivo. Di che cosa parliamo? Vi sveliamo tutti i dettagli. Anche se, vi anticipiamo, sembrerebbe essere la loro prima volta in assoluto.

Le Donatella, incredibile novità: mai accaduto prima d’ora

Sul loro canale social ufficiale, c’è da ammetterlo, Le Donatella sono davvero attivissime. Sempre solite a rendere partecipi i loro sostenitori su tutto quanto accade durante le giornate, Silvia e Giulia amano condividere ogni cosa con il loro pubblico. A partire, quindi, da incantevoli scatti fotografici o simpaticissimi sketch, le due gemelle della televisione sono più che attive. Qualche ora fa, ad esempio, non hanno perso occasione di poter rendere partecipi i loro followers di una novità clamorosa in arrivo.

Siamo in dirittura d’arrivo per l’estate 2021 ed avete voglia di sfoggiare sulla spiaggia dei costumi da bagno davvero “top”? Le Donatella faranno proprio al caso vostro! Come annunciato dalle dirette interessate sul loro canale social ufficiale, Silvia e Giulia hanno inaugurato la loro prima linea di bikini.

Sembrerebbe proprio che l’estate che sta per arrivare sarà davvero memorabile per le Donatella. Cosa ne pensate? E, soprattutto, avete visto la bellezza dei costumi? Impossibile non averne almeno uno nell’armadio, vero?