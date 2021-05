Due fratelli, il basket e le sfide del diventare adulti, “One Tree Hill” è stata una serie tv amatissima dal pubblico: ricordate la bella “Brooke”, cosa fa oggi e com’è cambiata Sophia Bush?

“One Tree Hill” è stata una delle serie tv più amate degli anni duemila, grazie alla trama e ai personaggi a tutto tondo descritti nelle varie stagioni. La trama ruotava intorno ai fratelli (da parte di padre) Lucas e Nathan Scott, entrambi talenti del basket e figli di Dan, ex leggenda cittadina dello stesso sport. Inizialmente rivali, sia in campo che in amore, i due si ritrovano legati e sempre più vicini grazie alle sfide che devono affrontare. Ad unirli, anche tre giovani e talentuose ragazze: Peyton, Brooke e Haley. Nei panni della bellissima Brooke Davis, capo delle cheerleader dall’apparenza frivola ma dal cuore d’oro, c’era la talentuosa Sophia Bush: sapete com’è oggi e cosa fa? Scopriamolo!

Sophia Bush: com’è e cosa fa oggi la “Brooke” di “One Tree Hill”

Nella serie, Brooke appare agli inizi come una ragazza superficiale e interessata solo all’aspetto, ma ben presto di rivela fragile, dolcissima e dal cuore d’oro. La sua crescita è uno dei punti di forza di “One Tree Hill” e, per tale motivo, è rimasta uno dei personaggi più amati dello show.

Sophia Bush, che ha origini italiane, è ancora oggi un’attrice strepitosa. Oltre alla tv ha ricoperto anche diversi ruoli per il cinema. Di recente, è stata una delle protagoniste di “Chicago Pd” in cui interpretava il ruolo della detective Erin Lindsey. Ha lasciato poi lo show, ma in cantiere c’è una nuova serie che la vede protagonista: “Good Sam” in cui interpreterà un medico. Molto attiva anche per quanto riguarda l’ambiente e la sensibilizzazione politica, Sophia Bush si è cimentata anche nel design degli interni. Una vera bomba di energie e di talento! Siete curiosi di vederla oggi?

Sempre splendida!