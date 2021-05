Anticipazioni puntata semifinale di Amici 20, ch sono i cinque finalisti di questa edizione? Scopriamo i loro nomi: sono proprio loro.

La ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi sta per giungere al termine. Sabato 8 Maggio in prima serata è andata in onda la semifinale. In gara ci sono ancora ben sette allievi. Chi avrà ottenuto il pass per l’ambitissima finale? La puntata è stata registrata oggi Giovedì pomeriggio e sappiamo benissimo che sul web sono apparse le anche prime e parziali anticipazioni. Nel corso della penultima puntata, invece, abbiamo scoperto tutto. Di seguito vi indichiamo chi sono i finalisti della ventesima edizione del talent show.

Anticipazioni Amici 20 semifinale: chi sono i finalisti

La puntata andata in onda Sabato 8 Maggio di Amici ha visto in gara ancora sette allievi: Sangiovanni, Aka7Even, Deddy e Tancredi per il canto; Giulia, Alessandro e Serena per la danza. In finale arriveranno solo cinque allievi. Siete curiosi di sapere chi sono tutti i finalisti? Ci pensiamo subito. Scopriamo prima le “emozioni” di questo appuntamento.

L’ospite della puntata è stato Ermal Meta, che si è esibito in studio. Anche The Kolors hanno cantato. A differenza delle altre puntate, non c’è stata la sfida a squadre, ma ogni allievo si è esibito per competere per la finale del talent show di Maria De Filippi.

Ricordiamo che la finale è in programma sabato 15 maggio 2021. Chi vincerà la ventesima edizione del talent show? In attesa di scoprirlo, vediamo chi sono i cinque finalisti.

I primi tre ad aggiudicarsi la finale della ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi sono stati: Aka7Even, Sangiovanni e Giulia. Il quarto finalista e quinto finalisti invece, sono stati annunciati in casetta. E stiamo parlando di Alessandro Cavallo, che tra l’altro ha ricevuto un’offerta di lavoro per partecipare al musical Dirty Dancing nel progetto Broadway Milano con Kart Sydow, e Deddy.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

A questo punto, quindi, i giochi sono fatti: Sangiovanni, Deddy, Giulia, Aka7even ed Alessandro sono i finalisti di questa ventesima edizione di Amici. Chi di loro vincerà?