Elisa Isoardi, che eleganza a Verissimo: quanto costa il completo bianco? Tutti i dettagli sul look della conduttrice.

Ieri, sabato 8 maggio 2021, è andata in onda una nuova puntata di Verissimo. Una puntata ricchissima, durante la quale tantissimi ospiti si sono raccontati a cuore aperto, tra carriera e vita privata. E tra i personaggi intervistati ieri dalla bravissima Silvia Toffanin c’era anche lei, Elisa Isoardi, reduce dall’esperienza all’Isola dei famosi. Un’esperienza che si è conclusa prima del previsto, suo malgrado: la conduttrice ha dovuto lasciare il gioco e tornare in Italia in seguito ad un infortunio all’occhio. Il tempo trascorso sull’isola, però, è bastato per farsi conoscere ancora di più dal pubblico: Elisa ha una vera e propria schiera di fan. Che non hanno potuto che apprezzare il look sfoggiato dall’ex naufraga per l’appuntamento a Verissimo. Un outfit total white, super elegante come sempre quando si tratta della Isoardi. Curiosi di sapere di più sul completo bianco indossato da Elisa nello studio di Canale 5? Vi spieghiamo tutto nei dettagli.

Elisa Isoardi, completo bianco per la puntata di Verissimo: quanto costa il suo look?

Bella più che mai, Elisa Isoardi è tornata in Italia, dopo l’infortunio all’occhio che l’ha costretta a lasciare l’Isola dei Famosi. La conduttrice, però, è presente in studio per ogni puntata del reality, che commenta insieme ad Ilary Blasi e al trio di opinionisti. Ma non è tutto! Ieri, sabato 8 maggio, la Isoardi è stata anche ospite di Silvia Toffanin, per un’intervista esclusiva a Verissimo. Per l’occasione, Elisa ha scelto un completo super elegante, completamente bianco. La pagina Instagram Closet Italy ci fornisce i dettagli del look: si tratta di due capi firmati Elisabetta Franchi. La camicia in georgette e ruches costa 290 euro, mentre i pantaloni a zampa 190 euro:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Closet Italy 💗 (@closet_italy)

Che dire, Elisa era incantevole come sempre! E voi, state seguendo questa edizione de l’Isola dei Famosi? Per quale dei naufraghi fate il tifo?