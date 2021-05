Selvaggia Lucarelli, sapete chi è il suo compagno? È un volto noto e molto amato della televisione italiana: lo conosciamo benissimo.

Nata a Civitavecchia il 30 Luglio del 1974, Selvaggia Lucarelli inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come attrice. Avete letto proprio bene: davvero giovanissima, la splendida romana ha esordito proprio non soltanto in questi panni, ma anche come autrice per alcuni spettacoli teatrali. Da quel momento, la sua carriera in questo mondo prende letteralmente il volo. Nel 2002, infatti, apre un blog. Ed, infine, nel 2004, inizia anche la sua carriera da conduttrice radiofonica. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, la bella Lucarelli decanta di un curriculum davvero impressionante. Tralasciando, quindi, questo aspetto, cosa sappiamo della sua vita privata?

Se dal punto di vista professionale e lavorativo sappiamo davvero ogni cosa, cosa occorre sapere sulla sua sfera sentimentale? Selvaggia Lucarelli è fidanzata? Assolutamente si! Chi è, però, il suo compagno? Siete curiosi di saperlo? Ci pensiamo noi! Anche se, vi anticipiamo, lo conosciamo benissimo. Perché? Scopriamolo!

Selvaggia Lucarelli, chi è il suo compagno? Lo conosciamo benissimo

Cosa sappiamo, quindi, sulla vita privata di Selvaggia Lucarelli? Oltre alla lunga e duratura relazione con Max Giusti e il matrimonio con Laerte Pappalardo, durante il quale è diventato mamma per la prima volta, cosa sappiamo sul suo attuale compagno? Attualmente, la conduttrice e scrittrice ha ritrovato il sorriso e l’amore accanto a questo ragazzo, ma chi è esattamente? Ebbene: se vi dicessimo che il fidanzato di Selvaggia Lucarelli è un volto fisso della televisione italiana, ci credereste? Fareste bene a farlo perché è proprio così.

Il compagno di Selvaggia Lucarelli è proprio lui: Lorenzo Biagierelli. Il nome non vi risulta affatto nuovo? Avete ragione! Come dicevamo precedentemente, il giovanissimo fidanzato della Lucarelli è, dal Lunedì al Venerdì, sul piccolo schermo. Nei panni di chef, infatti, il buon Lorenzo è uno degli chef di “È sempre mezzogiorno”.

Cosa ci dite voi? Sapevate che Lorenzo Biagiarielli fosse il compagno di Selvaggia Lucarelli? I due, nonostante i ben sedici anni di differenza, si amano davvero alla follia. Tantissimi auguri alla coppia!