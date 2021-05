Oggi è considerata una delle donne più belle del mondo e, di certo, è una delle attrici più talentuose in circolazione: sapete com’era da piccola la splendida Charlize Theron?

Charlize Theron è considerata una delle donne più belle del mondo ed è sicuramente una delle attrici più talentuose in circolazione. Classe 1975, originaria di Benoni, è nata in Sudafrica. Ha frequentato dapprima un collegio e poi Scuola Nazionale delle Arti di Johannesburg. Esordisce nel mondo dello spettacolo lavorando come modella dopo aver vinto un concorso e, per tale ragione, si trasferisce in Italia. Celebre e iconico è lo spot della Martini di cui è stata protagonista negli anni novanta. Spostatasi a New York, tenta la carriera di ballerina, sua immensa passione, ma è costretta a rinunciare a causa di un infortunio. Si dedica così alla recitazione, dando vita ad una carriera eccezionale. Avete mai visto la bellissima Charlize Theron da piccola? Resterete senza parole!

Charlize Theron da piccola: resterete senza parole!

Viso d’angelo, sguardo magnetico e una classe e un’eleganza innate. Charlize Theron è una delle interpreti più iconiche di Hollywood e ha dimostrato di potersi calare in qualsiasi ruolo e genere. Premio Oscar nel 2004 per “Monster”, pellicola per la quale ha trasformato il proprio corpo e il proprio aspetto in un modo eccezionale.

Interprete di pellicole indimenticabili, a parte da “L’avvocato del Diavolo”, passando per “La moglie dell’astronauta”, “24 ore”, “North County – Storia di Josie” e “Mad Max: Fury Road”. Madre di un bellissimo bambino adottato nel 2012 e di una bellissima bimba, adottata nel 2015. La straordinaria interprete è affascinante, meravigliosa e capace di bucare lo schermo con il suo viso magnetico e il suo talento immenso. L’avete mai vista da piccola? Ecco uno scatto dell’attrice condiviso su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Charlize Theron (@charlizeafrica)

Sempre meravigliosa, la talentuosa interprete era esattamente come oggi. Stesso viso angelico, stessi lineamenti delicati e stesso incredibile sorriso. Non trovate anche voi che fosse adorabile?