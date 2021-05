“Harry Potter” ha segnato le generazioni con la sua saga iconica di libri e film: sapete in cosa è laureata Emma Watson, l’indimenticabile “Hermione Granger”?

Iconica, indimenticabile, unica: la saga di Harry Potter ha segnato diverse generazioni e promette di continuare a riscuotere un successo strepitoso negli anni a venire. La storia dell’amatissimo maghetto alle prese con la magia e il cattivo per eccellenza, Voldemort, ci ha accompagnati per diversi anni tra libri e film eccezionali. Grazie alle pellicole cinematografiche il mondo ha potuto conoscere quelli che erano solo dei bambini e che, oggi, sono attori amatissimi e di grande talento. Tra loro, nei panni della straordinaria Hermione Granger, c’era la splendida Emma Watson: sapete in cosa è laureata la bellissima attrice? Non tutti lo sanno, andiamo a scoprirlo insieme!

In cosa è laureata Emma Watson, la talentuosa interprete di “Hermione”

Nata in Francia, per la precisione a Parigi nel 1990, Emma Watson inizia ad interessarsi alla recitazione durante gli anni della scuola. Incredibilmente, fu scelta tra moltissime bambine per ricoprire il ruolo di Hermione Granger, il primo della sua strepitosa carriera. Ruolo che le avrebbe spalancato le porte del successo e della fama mondiale. L’abbiamo ammirata, oltre che nell’intera saga di “Harry Potter”, anche in produzioni del calibro di “Noi siamo infinito” e “La bella e la bestia”. Non possiamo dimenticare il recentissimo “Piccole donne”.

Non tutti lo sanno, ma nonostante gli impegni e la carriera strabiliante, Emma Watson ha comunque portato a termine gli studi universitari. Si è infatti laureata nel 2015 alla Brown in letteratura inglese dopo aver studiato anche ad Oxford. Splendida, talentuosa, bellissima e dotata di un’eleganza e di un fascino incredibili: non trovate anche voi?

Sapevate che la talentuosa interprete avesse studiato letteratura inglese e si fosse laureata nel 2015? Ricordiamo che, proprio di recente, un altro celebre attore della saga è diventato invece papà per la prima volta: si tratta di Rupert Grint!