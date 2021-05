Nervi a fior di pelle a L’Isola dei Famosi: cos’è successo tra Andrea Cerioli e una delle naufraghe nel daytime di oggi 12 maggio.

Mentre l’eliminata dell’ultima puntata Francesca Lodo prova a rigenerarsi su Playa Imboscadissima insieme a Beatrice Marchetti, non c’è pace a Playa Reunion. Ora che i concorrenti de L’Isola dei Famosi sono tutti riuniti sulla stessa spiaggia, nuovi litigi e nuove alleanze sembrano inevitabili. Ne sa qualcosa Andrea Cerioli che dopo appena due giorni dall’unificazione dei due gruppi già non ne può più.

Leggi anche—>>L’Isola dei Famosi, incredibile gaffe di Ilary Blasi: si è sentito chiaramente, ci avete fatto caso anche voi?

Nel daytime di quest’oggi, ad esempio, l’ex tronista ha manifestato un evidente disagio nel vedere i suoi spazi rimpicciolirsi per accogliere gli Arrivisti. Inoltre, un episodio legato a Fariba Tehrani lo ha fatto innervosire e non poco. Vediamo di cosa si tratta.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Isola dei Famosi, Fariba fa arrabbiare Andrea Cerioli

Noto per essere uno che le cose non le manda a dire, Andrea Cerioli ha avuto il suo ennesimo sfogo: dopo aver litigato con parecchi dei compagni d’avventura, tra cui l’eliminato Gilles Rocca e Francesca Lodo, l’ex gieffino non ha potuto fare a meno di lamentarsi del comportamento di Fariba in occasione del compleanno di quest’ultima.

Durante la puntata di lunedì scorso infatti l’iraniana aveva ricevuto in regalo dalla produzione una torta, ma il suo modo di condividerla con gli altri naufraghi non è piaciuto a Cerioli. Il naufrago infatti ha notato che la Tehrani ha preso un pezzo più grande degli altri e per questo si è rifiutato di accettare la porzione offertagli. “Non lo voglio, dai, veramente, mi viene il nervoso”, ha detto a Valentina Persia e a nulla sono serviti i tentativi di Awed di smorzare i toni.

Fariba d’altro canto si è detta convinta di non aver fatto nessuna scortesia essendo lei la festeggiata del momento. Voi cosa ne pensate?