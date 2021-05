Sul suo canale social ufficiale, Anna Tatangelo ha appena dato la conferma di una splendida sorpresa in arrivo: novità grandiosa.

Ricordate quando vi abbiamo parlato di qualcosa in arrivo, vero? Proprio in un nostro recentissimo articolo, infatti, vi avevamo anticipato che c’era qualcosa in arrivo che riguardava proprio Anna Tatangelo. Ebbene. Proprio pochissime ore fa, ne abbiamo la avuto la conferma! Attraverso un video condiviso sulla sua pagina instagram, la giovanissima e bellissima cantante di Sora non ha affatto potuto fare a meno di condividere con il suo pubblico la splendida novità che sta per arrivare. A quanto pare, mancano pochissimi giorni. Eppure, l’euforia dei suoi sostenitori è talmente tanta, che, appena appresa la notizia, hanno bombardato il post in questione di commenti e likes.

Pochissime settimane fa, è uscito il nuovo singolo di Anna Tatangelo. Eppure, sembrerebbe che le sorprese non siano affatto terminate qui. Cosa ce lo fa pensare? La risposta è piuttosto semplice: è stata proprio la diretta interessata a farci intendere qualcosa! Scopriamo qualche piccolo dettaglio in più!

Anna Tatangelo, è appena arrivata la conferma: che sorpresa!

Sempre solita a rendere partecipi i suoi sostenitori sulla sua vita e suoi suoi prossimi progetti musicali, Anna Tatangelo non ha affatto potuto fare a meno di aggiornare i suoi sostenitori su una splendida novità in arrivo. Sapevamo perfettamente che c’era qualcosa nell’aria, questo è vero. Soltanto pochissime ore fa, però, ne è arrivata la conferma. E, soprattutto, è spuntata la data che bisogna assolutamente tenere a mente.

Con un brevissimo video caricato sul suo canale social ufficiale, Anna Tatangelo ha reso partecipi i suoi sostenitori di una sorpresa davvero fantastica in arrivo. Al momento, non abbiamo molte informazioni al riguardo. Fatto sta che, a quanto pare, sembrerebbe che questo annuncio abbia ha a che fare con un nuovo singolo in arrivo. Sarà davvero così? Chi lo sa! Fatto sta che manca pochissimo per saperne di più.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Inutile raccontarvi che la reazione dei suoi sostenitori, com’è giusto che sia, è stata davvero superlativa. In un vero e proprio batter baleno, infatti, il post è stato letteralmente bombardato da commenti di apprezzamento e di likes.

A partire dal 28 Maggio, da come si apprende, sarà possibile sapere qualche dettaglio in più su questa fantastica sorpresa. Noi non vediamo l’ora. Voi?