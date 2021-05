Marino Bartoletti a Oggi è un altro giorno ha raccontato della sua battaglia contro il tumore: ecco le parole del giornalista e conduttore televisivo.

Oggi, giovedì 13 maggio, è andata in onda una nuova puntata di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone. In questo giovedì è stato ospite della trasmissione Marino Bartoletti, noto personaggio della televisione italiana. Il giornalista ha ricordato i vecchi tempi, quando era un cronista di sport. Ha inoltre rivelato di combattere contro un tumore: “Io ho avuto un tumore e forse ce l’ho ancora, perché le analisi definitive saranno fatte alla fine di giugno” sono state le prime parole di Bartoletti. Serena Bortone ha replicato sottolineando lo spirito di tenerezza che ha dimostrato il suo ospite. Ecco le parole di Marino.

Marino Bartoletti: “Ho avuto un tumore, forse ce l’ho ancora”, il giornalista racconta la sua battaglia

Marino Bartoletti oggi, giovedì 13 maggio, è stato ospite di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone. Il giornalista ha rivelato di aver lottato contro un tumore e la sua battaglia continua ancora oggi. “Io ho avuto un tumore e forse ce l’ho ancora, perché le analisi definitive saranno fatte al giugno. Puoi immaginare con che pudore io possa manifestare questo tipo di cose. È giusto che si sappia perché siamo tra personaggi pubblici. È una cosa che è scoppiata a fine della scorsa estate, per fortuna è stata presa per tempo. Non possiamo sempre essere figli della fortuna. Devo benedire quattro angeli che si chiamano Eugenio, Carlo, Giovanni e Marinella che hanno dei titoli professionali oltre a nomi e dei cognomi, mi hanno dato una grande mano“.

Il conduttore ha continuato raccontando il suo ultimo periodo, difficile: “Ho avuto sei mesi di terapie importanti, due di radioterapia e la prima cosa che mi sono regalato è stato venire qui a parlare da te, a parlare di Sanremo”.