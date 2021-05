Samantha De Grenet ha condiviso su Instagram una sua foto in stampelle: cos’è successo, spiacevole incidente per l’ex del GF Vip.

È stata una delle concorrenti della recentissima edizione del GF Vip, Samantha De Grenet. Entrata a far parte della casa di Cinecittà in corso d’opera, la conduttrice romana è entrata ancora di più nel cuore di tutti gli italiani in un vero e proprio batter baleno. È proprio per questo motivo che il suo seguito social è aumentato esponenzialmente. Attivissima e seguitissima su Instagram, la splendida De Grenet è solita raccontare ed intrattenere il suo pubblico su tutto quello che le accade. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, inaspettatamente ed improvvisamente, ha condiviso una foto di sé con le stampelle.

Cosa sarà mai successo a Samantha De Grenet? Appurato che, purtroppo, il responso delle diverse visite mediche è davvero “drammatico”, cosa le sarà mai capitato? A spiegare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata. Nel corso di una sua recentissima diretta Instagram con Carlotta Dell’Isola, l’ex gieffina ha spiegato ampiamente cosa le è successo. Scopriamo tutti i dettagli.

Samantha De Grenet con le stampelle, cos’è successo? Spiacevole incidente

“Il responso è: lesione al menisco, all’osso, al legamento collaterale ed edema”, sono proprio queste le esatte parole che Samantha De Grenet ha scritto a corredo dello scatto che la ritrae con le stampelle. Un responso, da come si può chiaramente comprendere, davvero difficile da mandare giù. Anche perché, da come si legge dalla didascalia, sembrerebbe che, al momento, nessun intervento possa far migliorare la situazione. È proprio per questo motivo, infatti, che le è stato obbligato un assoluto riposo di circa 1 mese. O, al massimo, tre settimane. Ed, ovviamente, tanta terapia. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: cosa le è successo esattamente?

Non sappiamo cosa sia dettagliatamente accaduto. Fatto sta che questo brutto infortunio, Samantha De Grenet se l’è procurato facendo sport. Ed, in particolare, giocando a paddle. Al momento, però, la dinamica dell’imprevisto non è stato ancora resa noto.

Auguriamo a Samantha De Grenet una velocissima guarigione. In bocca al lupo!