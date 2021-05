La modella Chiara Ferragni lancia la nuova tendenza per la primavera 2021: ecco qual è l’abito da indossare

Chiara Ferragni è una delle modelle e imprenditrici più famose in Italia. È stata indicata da Forbes come l’influencer di moda più importante al mondo. Ha raggiunto il successo negli anni duemila fondando il blog The Blond Salad. La Ferragni inoltre detiene il record per essere stata la prima fashion blogger ad apparire sulla copertina di Vogue. Nel 2019 ha realizzato anche un documentario sulla sua vita, intitolato “Chiara Ferragni – Unposted“. Il documentario ha avuto un gran successo in Italia. Nei tre giorni di programmazione ha incassato più di un milione e mezzo. Di recente, inoltre, si è lanciata nel mondo della musica, collaborando con Baby K nel singolo Non mi basta più. La Ferragni è sposata con il cantante Fedez, con il quale ha avuto due figli, Leo e Vittoria.

Chiara Ferragni lancia una nuova tendenza per la primavera 2021

Essendo molto seguita, soprattutto sui social, Chiara Ferragni è fonte d’ispirazione per le giovani ragazze, ma anche per le persone più adulte. La Ferragni ha lanciato un nuovo trend da seguire nella primavera 2021. La modella ha infatti indossato un abito must-have di stagione, ovvero un modello in tulle vichy, abbinato ad un paio di maxi stivali in pelle. Il modello in tulle a quadri bianchi e fucsia, con la vita disegnata dalla baschina, le maniche dall’effetto palloncino e la gonna flare viene venduto a 960 euro. Un prezzo di certo poco accessibile, ma per chi se lo può permettere potrebbe sicuramente diventare una tendenza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)



Anche il prezzo degli stivali è abbastanza esoso. Per completare il look primaverile, infatti, la modella ha scelto degli stivali in pelle nera che costano ben 1.490 euro. Indossando gli stivali alti, però, la Ferragni ha dimostrato che essi possono tranquillamente essere usati per sostituire sneakers, ballerine, slingback e décolleté, scarpe che solitamente vengono associate all’arrivo della primavera. Fino a quando le temperature non sono ancora afose, gli stivali non risultano troppo pesanti e per questo motivo possono essere indossati.