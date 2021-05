Proprio pochissime ore fa, Emma Marrone ha dato la conferma di una splendida novità in arrivo: ora è ufficiale, poi la sorpresa.

Aspettavamo con ansia questo momento. E, finalmente, è arrivato. Proprio pochissime ore fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, Emma Marrone ha dato la conferma di una splendida sorpresa in arrivo. Ne aveva già parlato recentemente, questo è vero. Poco fa, però, l’ex vincitrice di Amici ha voluto annunciare al suo pubblico social la notizia proprio ufficiale. “Sono felice di annunciarvelo”, inizia a scrivere la cantante salentina a corredo di questo incredibile post.

Sappiamo benissimo che Emma Marrone è attivissima sul suo canale social ufficiale. E che, spesso e volentieri, si diletta a condividere ogni cosa con il suo pubblico. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, letteralmente pazza di gioia, li ha aggiornati su una clamorosa novità in arrivo. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, la notizia ha letteralmente reso entusiasti i suoi sostenitori che, in un vero e proprio batter baleno, è stata bombardata di likes. Scopriamone i dettagli.

Emma Marrone, adesso è arrivata la conferma: la notizia ufficiale, poi la sorpresa

“Sono felicissima di annunciare con grande piacere che il tour è confermato”, sono proprio queste le esatte parole che Emma Marrone, attraverso un post Instagram, ha utilizzato per dare la conferma del suo prossimo tour. Sappiamo benissimo che la notizia era già nell’aria da diverso tempo. Soltanto pochissime ore fa, però, la cantante salentina ha voluto ufficializzarla. Da come si può chiaramente comprendere, quindi, la notizia è davvero fantastica. E, in un vero e proprio batter baleno, ha reso entusiasti e felici tutti i suoi sostenitori.

Badate bene, però: le “sorprese” non sono affatto finite qui. Oltre alla conferma ufficiale del suo prossimo tour, il primo dopo un anno di totale assenza per l’emergenza Coronavirus, la cantante salentina ha annunciato l’ingresso di tre grandissimi artisti nella sua crew. Stiamo parlando esattamente di Gabriele Esposito e Giuseppe Giofrè, ex concorrenti di Amici, e Daniele Sibilli.

Una notizia davvero fantastica, c’è da ammetterlo. Noi non vediamo l’ora di saperne di più, voi?