Rula Jebreal declina l’invito della trasmissione televisiva “Propaganda Live”: “Solo una donna. Come mai?”, le sue parole sui social

Propaganda Live è un programma televisivo di genere talk show in onda su LA7 e condotto da Diego “Zoro” Bianchi. La prima stagione è andata in onda dal 29 settembre 2017, il venerdì in prima serata. Il programma ha lo stesso format di Gazebo, rispetto al quale però presenta alcune novità, come la durata (di circa 3 ore), la presenza di ospiti in studio e il contributo di giornalisti ospiti fissi ad ogni puntata, oltre ad una scenografia rinnovata che ricorda una nave di legno. Per il resto, il programma ha mantenuto la stessa linea di Gazebo, proponendo reportage sui principali fatti di politica e di cronaca. Gli ospiti fissi del programma sono il direttore de L’Espresso Marco Damilano, la giornalista de La Stampa Francesca Schianchi e il giornalista del TG LA7 Paolo Celata.

Propaganda Live, Rula Jebreal declina l’invito

Questa sera andrà in onda una nuova puntata di Propaganda Live su La7. Lo show condotto da Diego “Zoro” Bianchi ha pubblicato un post su Instagram, annunciando gli ospiti del 14 maggio 2021. In studio interverranno Michele Serra, Elio, Caparezza, Colapesce e Dimartino, Valerio Aprea, Fabio Celenza, Claudio Morici, Memo Remigi e il maestro Enrico Melozzi per ricordare Ezio Bosso.

Tra gli ospiti ci sarebbe dovuta essere anche Rula Jebreal, giornalista e scrittrice palestinese. La donna, però, ha declinato l’invito, rispondendo con un commento al post pubblicato dallo show su Instagram: “7 ospiti… Solo una donna! Come mai? Con rammarico devo declinare l’invito, come scelta professionale non partecipo a nessun evento che non implementa la parità e l’inclusione”.

Con grande probabilità dunque Rula Jebreal non sarà presente tra gli ospiti della puntata odierna di Propaganda Live. La giornalista e scrittrice palestinese si è schierata contro la scelta del programma di invitare solo una donna. Il conduttore Diego Bianchi sicuramente difenderà la trasmissione nella puntata in onda stasera su La 7.