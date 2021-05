Pio e Amedeo, splendido annuncio: “Emozione forte”

Splendido annuncio del duo comico Pio e Amedeo, i due l’hanno appena pubblicato sui social: “Emozione forte”

Pio e Amedeo sono un duo comico amatissimo dal pubblico italiano. I due hanno mosso i primi passi nei villaggi turistici. Il debutto televisivo è arrivato a Telefoggia con la trasmissione Occhio di bue. Dopo parecchi anni di gavetta, Pio D’Antini e Amedeo Grieco hanno fatto il loro debutto nella tv nazionale con i programmi Stiamo tutti bene e Base Luna.

Il successo, però, arriva quando approdano a Mediaset. I due comici vengono assunti da Le Iene, dove si mettono in mostra nelle vesti di Ultras dei Vip. Dopo il successo con Le Iene, i due comici approdano anche al cinema con il film “Amici come noi”. La pellicola si posiziona prima in classifica il giorno dopo l’uscita nelle sale. L’apice del successo arriva con il programma con Emigratis. Di recente, il duo comico ha ottenuto un altro incredibile successo con il programma Felicissima sera.

Pio e Amedeo, splendido annuncio

Il duo comico ha poco fa pubblicato uno splendido annuncio sui social: “Orgogliosi di annunciarvi che il 3 Maggio 2022 vi aspettiamo all’arena di Verona con ‘Felicissimo show’ , il nostro nuovo spettacolo”. Una notizia bellissima, seguita poi da un motto di spirito: “Si, è vero manca quasi un anno ma dovevamo prenotare l’Arena prima che ci fregassero Elton John e Bob Dylan”. Pio e Amedeo hanno poi sottolineato come l’annuncio di questo evento live sia un’emozione forte. In questi lunghi mesi infatti, a causa della pandemia di Covid-19, sono stati rinviati, o ancor peggio annullati, moltissimi spettacoli teatrali.

L’annuncio pubblicato sui social dal duo comico pugliese ha rallegrato i fan. Nonostante, come hanno anche evidenziato i due comici, manchi un anno allo spettacolo, i fan di Pio e Amedeo inizieranno a prenotare i biglietti già da adesso per assicurarsi la prima fila e soprattutto la presenza allo spettacolo.