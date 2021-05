Uomini e Donne, anticipazioni 14 maggio: scontro acceso tra la coppia, scintille in studio nella puntata in onda oggi.

Tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne! Oggi, venerdì 14 maggio 2021, andrà in onda un nuovo appuntamento con la trasmissione di Maria De Filippi, che si avvia al finale di stagione. Ieri, è andata in onda la seconda scelta del trono classico, quella di Massimiliano, che ha lasciato il programma con Vanessa. Ma cosa accadrà oggi? La parte del trono classico sarà sicuramente dedicata a Giacomo, l’ultimo tronista rimasto in studio: il ragazzo dovrà scegliere tra Carolina e Martina. Ma i colpi di scena riguardano il trono over! Specificando che non esistono anticipazioni ufficiali giornaliere, poiché le puntate sono registrate diversi giorni prima, ecco cosa potrebbe andare in onda oggi.

Uomini e Donne, anticipazioni venerdì 14 maggio: in studio Riccardo e Roberta?

Siete pronti per una nuova puntata di Uomini e Donne? Oggi potrebbero esserci tantissime novità per quanto riguarda il trono over! La puntata, infatti, potrebbe essere totalmente dedicata a Roberta e Riccardo, una coppia nata da poco in trasmissione. I due, dopo un primo accesissimo confronto, tornano in studio dando vita ad un nuovo dibattito molto forte, nel quale saranno coinvolti anche Ida e Armando. Accadrà davvero di tutto e spunterà fuori anche un presunto “accordo” tra Riccardo e Roberta, che avrebbero finto una crisi per uno scopo ben preciso… Insomma, sarà una puntata tutta da vivere e, come potrete immaginare, in studio ci saranno scintille!

Sempre per quanto riguarda il trono Over, potrebbe sedersi al centro studio anche Elisabetta, dopo la fine della storia con Luca. Per la dama inizia una nuova conoscenza? Staremo a vedere!

Come già detto, per il trono classico resta soltanto un tronista, Giacomo, sempre più diviso tra le sue due corteggiatrici Martina e Carolina. La scelta, però, sta per arrivare anche per lui e noi non vediamo l’ora di scoprire chi sarà la terza coppia nata in studio in questa seconda parte di stagione! E voi, vedrete la puntata di oggi?