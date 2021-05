Elettra Lamborghini furiosa con i vicini, “un po’ di rispetto”: cos’è successo

La cantante Elettra Lamborghini furiosa con i vicini: “Un po’ di rispetto”, di seguito vi spieghiamo cos’è successo

Elettra Lamborghini è una delle cantanti più amate e seguite in Italia. La rampolla della famiglia Lamborghini ha raggiunto il successo con il singolo Pem Pem, divenuto in poco tempo una vera e propria hit a livello mondiale. Oltre che una cantante, la Lamborghini è anche un personaggio televisivo ed ha partecipato ad alcuni programmi, girati soprattutto in altri paesi. Di recente, la cantante è stata scelta come opinionista della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi.

Elettra Lamborghini, lite con i vicini: “Un po’ di rispetto”

La Lamborghini è molto seguita sui social. Su Instagram, ad esempio, può contare su più di sei milioni di seguaci. Le sue foto sono sempre piene di like e le sue stories sono molto seguite. Proprio tra le stories del popolare social network, la cantante ha pubblicato un lungo sfogo. Ieri sera, dopo la puntata de L’Isola dei Famosi, la Lamborghini è rincasata, ma ha trovato una brutta sorpresa.

La cantante sta ristrutturando la propria abitazione e adesso è in affitto in un palazzo situato probabilmente in centro. A quanto pare, i suoi vicini sono abbastanza rumorosi. Ieri, infatti, la Lamborghini si è lamentata con i suoi seguaci perchè era trascorsa ormai la mezzanotte e i suoi vicini si divertivano con la musica ad alto volume.

La Lamborghini ha lanciato un appello sui social, sperando che i suoi vicini lo cogliessero. La cantante ha chiesto un po’ di rispetto e poi ha aggiunto: “Mio marito è un deejay e io sono cantante. Se volete fare la guerra, io vi sparo la musica ad alto volume“. I suoi seguaci invece le hanno consigliato di chiamare la polizia e lei ha accolto il consiglio.

Non sappiamo come sia andata a finire, ma sicuramente adesso la Lamborghini saprà cosa fare se dovesse ricapitare.