Tutti l’hanno notato: da qualche mese su Instagram è in corso un cambiamento, vediamo cosa sta succedendo davvero con le storie.

I social evolvono in continuazione e stare al passo coi tempi non è facile: alcune modifiche avvengono in modo lampante, altre un po’ più in sordina. E’ il caso del cambiamento a cui stiamo assistendo da tempo, precisamente dallo scorso novembre, su Instagram. Il popolarissimo social network ci sta abituando da mesi ad una vera e proprio rivoluzione. Ma cosa sta cambiando esattamente?

Leggi anche—>>Instagram, clamorosa novità: la nuova funzione è disponibile già in alcuni paesi!

Ebbene, il mutamento riguarda una funzione amatissima dagli utenti e cioè quella delle storie. Complice sicuramente la concorrenza di TikTok, Instagram sta cercando di adattarsi al nuovo mood dando meno risalto a tale funzione e incentivando i reel, Per chi non lo sapesse, i reel sono dei mini-video della durata di trenta secondi che gli utenti possono realizzare divertendosi con montaggi ed effetti speciali. Scopriamo di più su questa ulteriore novità!

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Instagram, il cambiamento è evidente: il popolare social network si adegua alla moda dei reel

Come vediamo ormai da tempo, Instagram ha dedicato un’apposita sezione sul layout dell’app e i reel sono più visibili rispetto alle storie nella sezione “Esplora”. Queste invece possono essere viste solo se si segue qualcuno, il che limita di parecchio il numero di coloro che possono visualizzarle. Un cambiamento notevole, che riduce del 25% la visibilità della funzione nata sulle orme di Snapchat.

L’obiettivo è quello di conquistare i giovanissimi, ma a rimetterci sono i profili più piccoli: “Prima un utente poteva guardare una storia anche più di una volta, ora non più: vista una volta sparisce”, ha spiegato a Wired Yari Brugnoni, Ceo di Notjustanalitycs, piattaforma di successo per il monitoraggio di Instagram.

Voi cosa ne pensate? Instagram finirà con l’abbandonare del tutto le storie?