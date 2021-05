Emanuela Tittocchia, ultima eliminata de L’Isola dei Famosi, ha deciso di non restare: l’esclamazione prima di andar via ha stupito tutti.

Puntata travolgente quella de L’Isola dei Famosi ieri sera: tra la caduta di Valentina Persia e le discussioni tra i naufraghi, anche stavolta Ilary Blasi ci ha tenuto compagnia in un turbinio di emozioni e allegria. I nominati della diciassettesima puntata erano Roberto Ciufoli, Emanuela Tittocchia, Valentina Persia e Rosaria Cannavò. La comica romana si è salvata con la percentuale più alta di preferenze (44%), Ciufoli con il 21%, la Tittocchia con il 20% e Rosaria Cannavò col 15%. Isolde Kostner, uscita vincitrice dalla prova del girarrosto contro la Persia, ha potuto mandare al televoto flash uno dei tre naufraghi che si erano salvati.

Leggi anche—>>Ilary Blasi indossa un meraviglioso abito blu all’Isola dei Famosi: il prezzo è da capogiro

La campionessa di sci ha scelto Emanuela che non l’ha presa affatto bene. Poi Ignazio Moser, diventato leader, ha scelto di mandare al televoto contro di lei Roberto Ciufoli. Battuta dall’attore, Emanuela ha dovuto scegliere se restare in gioco su Playa Imboscadissima o tornare a casa. La naufraga ha preferito rinunciare, ma prima di andar via, la sua esclamazione su Ciufoli non è passata inosservata.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui

Isola dei Famosi, Emanuela Tittocchia si toglie un sassolino dalla scarpa prima di andar via

Battuta da Roberto con il 43% dei voti, ha destinato a lui il bacio di Giuda. Dopo aver comunicato ad Ilary la sua intenzione di abbandonare il gioco, senza giocarsi la possibilità di essere salvata da un altro televoto flash contro Beatrice Marchetti e Francesca Lodo anche loro esiliate a Playa Imboscadissima, Emanuela ha espresso chiaramente la sua opinione su Ciufoli.

“Loro sono contente di stare, sono bellissime. Io torno a casa. Perdere contro Ciufoli è stato davvero imbarazzante per me. Se ho perso contro Ciufoli che per me rappresenta il peggio, posso solo andare a peggiorare. Ilary voglio venire in studio a vedere come sei vestita”, ha detto chiaro e tondo.

E voi siete d’accordo con l’eliminazione della Tittocchia?