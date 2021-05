“Ho pensato di lasciare Amici”: la rivelazione di Tancredi a Verissimo; l’intervista del cantante ai microfoni del talk show.

Anche oggi, sabato 15 maggio 2021, è andata in onda una nuova ricchissima puntata di Verissimo. In attesa del gran finale di questa sera, Silvia Toffanin si è collegata con lo studio di Amici, ripercorrendo l’avventura dei cinque finalisti. Ma non soltanto con loro che la conduttrice ha parlato: in studio a Verissimo, infatti, sono arrivati altri due protagonisti del talent show di Maria De Filippi. Si tratta degli ultimi due eliminati in semifinale, la ballerina Serena e il cantante Tancredi. I due si sono raccontati a cuore aperto, spiegando le prime sensazioni vissute fuori dalla scuola. Scuola che, ad un certo punto, Tancredi aveva pensato di abbandonare… Ecco cosa ha rivelato a Verissimo.

“Ho pensato di lasciare Amici”: a Verissimo, Tancredi racconta le difficoltà vissute a causa del Covid

Ha lasciato Amici proprio ad un passo dalla finale. Parliamo di Tancredi, di cui abbiamo ascoltato un’intervista esclusiva a Verissimo oggi pomeriggio. Il cantante ha raccontato tutte le emozioni del momento magico che sta vivendo, grazie all’esperienza nel talent show di Maria De Filippi. E, nell’intervista, Tancredi ha raccontato anche la sua esperienza col Covid: il cantante è risultato positivo proprio durante i provini. “Io a gennaio sono risultato positivo, ho avuto qualche sintomo, non molto grave, ho avuto la febbre qualche giorno, ho perso olfatto e gusto per qualche giorno. E quindi ho aspettato a casa che mi passasse. Ho aspettato circa 18 giorni, finché risulto negativo“. Dopo il casting a Roma però, Tancredi risulta di nuovo positivo: “Ho fatto tre settimane in hotel da solo e non nascondo che ho pensato di lasciare.”, ammette il cantante.

Ma non è finita qui: “Hanno rimandato la sfida di tre settimane, ma il giorno prima della sfida di nuovo positivo. Fortunatamente il giorno dopo l’ho rifatto e sono risultato positivo e ho fatto la sfida.” Insomma, un inizio turbolento per Tancredi, che però