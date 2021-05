Cosa c’è da guardare in tv stasera Sabato 15 Maggio: a partire dalla finalissima di Amici fino al film con Beppe Fiorello, tutti i dettagli.

Siamo giunti all’inizio di questo nuovo weekend. E, come al solito, a farci compagnia stasera ci saranno tantissimi e nuovissimi programmi televisivi. Data l’emergenza Coronavirus, lo sappiamo benissimo, non ci è permesso di uscire. O, magari, fare troppo tardi. È proprio per questo motivo che, mai come questa sera, il palinsesto tv è davvero ricchissimo ed interessantissimo. A partire dalla grandissima ed attesissima finale di Amici fino al film con Beppe Fiorello, i programmi trasmessi questa sera saranno davvero speciali.

Cosa guardate stasera, Sabato 15 Maggio, in tv? Siete proprio curiosi di saperlo? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa.

Cosa guardare stasera in tv: il palinsesto di Sabato 15 Maggio

Mettetevi comodi sul suo divano questa sera perché, vi assicuriamo, il palinsesto è ricco di programmi superlativi. Scopriamo cosa guardare in Tv Sabato 15 Maggio:

Su Rai Uno verrà mandato in onda “Io non mi arrendo”. Con lo straordinario ed inimitabile Beppe Fiorello, il film del 2015 racconta la storia di Marco Giordano, personaggio ispirato all’ispirato Roberto Mancini, morto nel 2014 a causa di un tumore;

Una serata elettrizzante, c’è poco da dire. Voi cosa guarderete, però?