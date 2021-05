Amici, Giulia e Sangiovanni in finalissima: arriva il commento inaspettato di un ex del GF Vip; ecco cosa è apparso su Twitter.

Chi vincerà Amici 20? Manca davvero poco all’annuncio in diretta. A salire sul gradino più alto del podio sarà uno tra Sangiovanni e Giulia, i due concorrenti giunti in finalissima. Entrambi hanno vinto il proprio circuito ( canto e ballo), giungendo al duello finale. Un duello all’insegna dell’amore: i due allievi, infatti, sono fidanzati. Si sono innamorati proprio durante il percorso nel programma di Canale 5. Come è accaduto anche a qualcun altro, qualche mese fa, nella casa del GF Vip 5. Sapete come ha commentato questa finalissima Pierpaolo Pretelli? Diamo un’occhiata!

Amici, Giulia e Sangiovanni in finalissima: Pierpaolo Pretelli commenta così su Twitter

“Che bello vedere una coppia di fidanzati in finale, sarebbe piaciuto anche a me”. Queste le parole di Pierpaolo Pretelli, che ha commentato la super finale di Amici 20, con Giulia e Sangiovanni in lotta per il primo posto. Un pensiero che Pierpaolo ha dedicato alla sua Giulia Salemi, che ha conosciuto e di cui si è innamorato proprio nella casa del GF Vip. La sua fidanzata, però, non ha raggiunto la finale del reality show, a differenza sua, che si è classificato secondo subito dopo Tommaso Zorzi. Ecco il tweet pubblicato poco fa da Pierpaolo, super seguito anche su Twitter:

Boom di likes per il messaggio pubblicato da Pierpaolo, proprio durante la finale di Amici, questa sera, si trova a Milano con Giulia: anche quest’ultima, come ogni sabato, sta commentando la puntata con i suoi followers di Twitter. Ma veniamo a noi: chi tra Sangiovanni e Giulia vincerà la ventesima edizione di Amici? Noi non vediamo l’ora di scoprirlo! Ricordiamo che Sangiovanni ha già vinto il Premio della critica, dal valore di 50 mila euro, assegnato dai giornalisti in collegamento in studio. Il primo premio ha il valore di 150 mila euro: chi se lo aggiudicherà?