E’ spuntato uno scatto inedito di Giulia Salemi: la giovane ex gieffina ed influencer ha pubblicato nelle sue IG story una foto mai vista prima!

E’ una delle persone dello spettacolo più popolari del momento. Giulia Salemi dopo la sua esperienza al Grande Fratello VIP è al centro del gossip italiano e protagonista del piccolo schermo! La vediamo non solo nel suo show ‘Salotto Salemi’ online su Mediaset Play ma anche all’Isola dei Famosi. L’influencer è spesso ospite in studio vista la presenza di Fariba, sua madre, in Honduras. La Tehrani è una delle naufraghe dell’edizione in corso de l’Isola dei Famosi! Giulia è una star anche sui social: il suo profilo Instagram vanta ben 1,6 milioni di follower! Poche ore fa ha deciso di regalare uno scatto inedito ai suoi fan: è una sua foto da adolescente. Non l’aveva mai mostrata prima!

Giulia Salemi, spunta uno scatto inedito: non l’aveva mai mostrato prima

Giulia Salemi poche ore fa ha regalato due scatti ai suoi fan: nelle IG story ha reso pubbliche due foto di se da ragazza! In particolare in una ha descritto tanti piccoli dettagli sul suo look! La cosa incredibile è che con il tempo non è affatto cambiata.

L’incantevole Giulia in questo scatto da ragazzina indossava una camicia bianca con un maglioncino a scacchi. Ha completato il look con un jeans a vita bassa ed una frangia storta, come si portava in quel periodo. “Qua volevo imitare il taglio iconico di Rihanna 2000. Mamma la frangia storta santo cielo” ha scritto l’influencer.

Lo scherzo a Le Iene

Pochi giorni fa Giulia Salemi è stata complice de Le Iene: insieme al programma ha organizzato uno scherzo per Pierpaolo Pretelli, suo fidanzato. L’ex gieffino è stato improvvisamente catapultato in un incubo: Le Iene hanno messo alla prova l’amore della coppia nata all’interno della Casa del GF VIP! La risposta è stata più che positiva.