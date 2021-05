E’ morto all’età di 43 anni Andrea Mari: il fantino italiano è passato a miglior vita a causa di un tragico incidente. Si è spento oggi, lunedì 17 maggio.

Una tragica notizia arriva da Bolgheri. Questo pomeriggio di lunedì 17 maggio, un terribile incidente stradale ha causato la morte di Andrea Mari, il famoso fantino che ha vinto per tre volte il Palio di Siena. Conosciuto anche con il soprannome di ‘Brio’, all’età di 43 anni si è spento dopo essersi schiantato contro un albero. Viaggiava in direzione Bolgheri, sul viale dei Cipressi, quando la sua Porsche è uscita fuori strada. Erano circa le 15.30, si legge su Il Tirreno, quando l’auto si è schiantata contro l’albero: il corpo di Andrea Mari è stato estratto senza vita dalle lamiere dell’auto. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme ai soccorritori del 118, non hanno potuto far nulla per salvarlo.

Bolgheri, tragico incidente stradale: Andrea Mari è morto all’età di 43 anni

Andrea Mari, il famoso fantino di Rosia, classe ’77, è morto a causa di un incidente stradale. Viaggiava a bordo della sua Porsche quando è finito fuori strada e si è schiantato contro un albero. I soccorritori giunti subito sul posto nulla hanno potuto per salvarlo: hanno estratto il corpo dalle lamiere dell’auto senza vita. Il tragico incidente si è verificato sul Viale dei Cipressi: Andrea Mari viaggiava in direzione Bolgheri. Il fantino del Palio di Siena, detto ‘Brio’, si è spento all’età di 43 anni.

Era il 2000 quando correva per la prima Prova al Palio di Siena per la Contrada Valdimontone: il suo primo esordio nel 2001, a Siena. Ha conquistato il Palio di Ferrara nel 2003 e nel 2004. Più volte ha vinto il Palio di Siena.