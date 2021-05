Gravissimo lutto nel mondo del calcio, è morto il giovanissimo Filippo Viscido: trovato impiccato in un garage, aveva 31 anni.

Una notizia davvero sconcertante. E che, com’è giusto che sia, ha lasciato sconvolti tutti. Gravissimo lutto nel mondo del calcio: è morto Filippo Viscido, centrocampista trentunenne. Iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello sport giovanissimo e, soprattutto, nella squadra del Chieti, il campano aveva vestito maglie di diverse squadra calcistiche. A partire, quindi, dalla Palmese, Afragolese e Cavese. Fino a quella dell’Avellino. È proprio nella provincia campana, infatti, che il buon Viscido ha militato dal 2009 al 2011. Adesso, a quanto pare, sembrerebbe essere svincolato. Dopo la sua recentissima esperienza al Salernum Baronissi e a causa dell’emergenza Coronavirus, Filippo era attualmente senza squadra.

Alla sola età di trentuno anni, Filippo Viscido è stato trovato morto. Avete letto proprio bene: dal web, infatti, si apprende che il calciatore è stato trovato impiccato in un garage proprio nelle scorse ore di Domenica 16 Maggio.

È morto Filippo Viscido, trovato impiccato in un garage: lascia una moglie e due figli

La notizia è di qualche ora fa. E, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web. Filippo Viscido, giovane centrocampista campano, è stato trovato morto in un garage. Attualmente residente a Battipaglia, si legge che il calciatore è stato trovato impiccato. Una notizia davvero sconvolgente, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha scosso davvero tutti. Sul canale Facebook ufficiale del calciatore, infatti, sono davvero tantissime le persone che si sono riversate per concedergli l’ultimo saluto.

Non sappiamo cosa abbia spinto Filippo Viscido a compiere questo arduo gesto. Fatto sta che la notizia ha sconvolto tutti. Prossimo a compiere ben trentadue anni, l’ex calciatore dell’Avellino lascia sua moglie Mina e due figli piccolissimi.

In tantissimi, come dicevamo precedentemente, appena appresa la notizia, hanno voluto concedere un ultimo saluto a Filippo. Uno tra tanti, vi è proprio quello di Dino Fava Passaro, con cui aveva giocato. E quello della “Salernum Baronissi”, la squadra in cui ha militato prima di essere svincolato.

Al cordoglio di tutti i suoi ammiratori, si aggiunge anche il nostro!