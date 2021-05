Whatsapp cambia le regole del gioco: ci sarà questa opzione in ogni chat

In ogni chat avremo a disposizione questa opzione: Whatsapp cambia tutto e adesso in molti possono già esultare

Nel mondo di Whatsapp arriva una novità incredibile: sarà sicuramente molto gradita da chi vorrebbe più privacy e da chi se ne sente privato a causa delle app di messaggistica e dei social network in generale. Ormai, Whatsapp è l’app più utilizzata da chi vuole scambiare messaggi con famiglia, parenti, amici e colleghi di lavoro. Talvolta, però, si vorrebbe una maggiore tutela della privacy.

Beh, ma in che senso? Nel senso che qualcuno (o forse anche più di qualcuno) vorrebbe che i messaggi non rimanessero lì per sempre, come dei tatuaggi indelebili. C’è un tempo per tutto, anche per dire addio a delle parole che magari dopo un po’ si vorrebbero cancellare. Per un discorso di privacy o per qualunque altro motivo. Ecco che Whatsapp accontenta tutti!

Whatsapp, cambiano le regole del gioco! Un passo in avanti per la tutela della privacy

Beh, non sappiamo ancora da quando – di preciso – ma possiamo dirvi che prossimamente arriverà questa novità che per alcuni sarà straordinaria. In una chat con una determinata persona, che sia un parente o un collega di lavoro, sarà possibile impostare l’autodistruzione dei messaggi. Messaggi che si cancelleranno in automatico a seconda delle impostazioni scelte: 24 ore di tempo o una settimana e… puf! Tutto andrà via.

Questa volta, Whatsapp vuole fare tutto per bene. E, infatti, ci sarà proprio un’opzione dedicata all’interno delle chat che abbiamo nell’app di messaggistica. Basterà andare nelle impostazioni della privacy in una determinata chat, e cercare la voce ‘Disappearing Mode’. Switchando su ON, darete il via al countodwon per l’autoeliminazione dei messaggi che – starà a voi la scelta – si cancelleranno in automatico nell’arco di 24 ore o 7 giorni. Insomma, un importante passo avanti in termini di privacy per gli utenti dell’app di messaggistica più utilizzata del momento. Come specificato, non sappiamo di preciso quando arriverà anche sui nostri smartphone questa novità, ma una cosa è certa: i tecnici ci stanno lavorando e a breve sarà disponibile.