Vaccini per tutti in Veneto: il Governatore della Regione Luca Zaia ha dato l’annuncio questa mattina nel programma di Federica Panicucci e Francesco Vecchi.

Il Coronavirus continua ad essere una minaccia per il nostro paese. Le campagne vaccinali proseguono ed il Governo si prepara a varare il ‘Decreto Riaperture’. I dati nel nostro paese sono in calo: in Italia sono stati registrati, ieri lunedì 17 maggio, 3455 positivi su 118924 tamponi. Le Regioni con il maggior numero di contagi sono Lombardia, Campania, Lazio e Toscana. Questa mattina di martedì 18 maggio, è in corso una nuova puntata di Mattino Cinque. Tra gli ospiti in collegamento con Federica Panicucci e Francesco Vecchi, Luca Zaia, il Governatore del Veneto. La Regione si ritrova a vivere numeri Covid in netta discesa: i dati registrati negli ultimi giorni non si vedevano dall’estate scorsa. Ecco cosa ha annunciato Zaia.

Coronavirus, “Vaccini aperti a tutti da fine maggio”: l’annuncio del Governatore

Luca Zaia ai microfoni di Mattino Cinque, in collegamento, ha annunciato che presto i vaccini saranno disponibili per tutti. “Noi siamo i primi in Italia per vaccinazioni. Abbiamo già aperto ai 40 enni, dopo, prima di fine maggio, si può pensare di aprire i punti vaccinali a tutti. Tutti i membri dello staff dei centri vaccinali si dedicheranno a chi si vorrà vaccinare, senza fasce d’età”: sono queste le parole del governatore del Veneto.

La Regione potrebbe diventare zona bianca prossimamente: “Spero di diventare zona bianca. Dovremmo essere già questa settimana con un’incidenza sotto i 50 casi su 100 mila abitanti. Forse dal 6 o 7 giugno saremo bianchi, sparirà così il coprifuoco. Si tornerebbe quasi alla normalità”.

Oltre al Veneto, anche altre Regioni potrebbero cambiare colore ad inizio giugno: Friuli Venezia Giulia, Molise, Sardegna, Abruzzo e Liguria sono le zone che potrebbero trasformarsi in bianche. Resterebbero obbligatorie mascherine ed il distanziamento.