Gilles Rocca è tornato a parlare sui social dopo il ‘confronto’ con Tommaso Zorzi a L’Isola dei famosi.

L’Isola dei famosi, quest’anno, è condotto da Ilary Blasi, e come abbiamo avuto modo di appurare, è molto seguito; con i suoi due appuntamenti settimanali, il reality tiene incollati davanti alla televisione gli spettatori. Ad affiancare la bella conduttrice, ci sono Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini, e Tommaso Zorzi, mentre presente in Honduras, per seguire i naufraghi, l’inviato Massimiliano Rosolino. Tutti gli occhi dei telespettatori sono puntati ovviamente sui naufraghi, che affrontano prove di grande forza e di abilità, per poter non solo assicurarsi un posto da leader, ma anche un po’ di cibo, come vincita della sfida.

La puntata di ieri sera, 17 maggio, è stata decisamente movimentata, dato che, è partita con un colpo di scena inaspettato, in cui protagonista abbiamo visto Akash Kumar. Ma nel pieno della diretta, è arrivato in studio Gilles Rocca, che come sappiamo, è stato eliminato qualche settimana fa. L’ex naufrago, in studio, ha avuto un ‘confronto’ con Tommaso Zorzi. Da pochissimo, è tornato sui social, e ha espresso parole nei confronti dell’opinionista.

Gilles Rocca, torna a parlare sui social: le parole per Tommaso Zorzi

Ieri sera, nella diretta de L’isola dei famosi, è arrivato in studio anche Gilles Rocca, che come sappiamo è stato eliminato qualche settimana fa, anche se, ancora prima di scoprire il nome dell’eliminato, aveva espresso la volontà di uscire. In studio, l’ex naufrago ha avuto un confronto con Tommaso Zorzi.

Infatti, Gilles non ha apprezzato le parole dell’opinionista, quando, come espresso in diretta, ha detto ‘telenovela cilena’, dopo che il concorrente, si è lasciato andare a dolci parole d’amore. Ma non ha accettato anche alcune parole dei suoi compagni di avventura, quando è stato definito ‘aggressivo’. Da qualche ora, Rocca è tornato a parlare sui social: “Quando riesci ad esprimere ciò che pensi e vieni capito è invitabile che il sorriso torni. Mi ha fatto molto piacere chiarirmi con Tommaso Zorzi, e aver avuto un confronto in studio che sicuramente ci ha arricchiti…”.

Queste le parole di Gilles che , a quanto pare, ha mostrato un sorriso ritrovato, e ha manifestato il piacere provato per aver chiarito con l’opinionista.