Colpo di scena in diretta, Andrea Cerioli si rifiuta di continuare la prova a L’Isola dei famosi: il motivo.

Una nuova puntata de L’Isola dei famosi è appena iniziata, questa sera, lunedì 17 maggio, la prima di questa settimana, dato che, sappiamo, gli appuntamenti sono due, il secondo in onda il venerdì. Il reality non manca certo di entusiasmo, tra forti momenti di discussione e colpi di scena, che spiazzano il pubblico. In queste puntate andate in onda, siamo stati sorpresi da improvvisi ritiri, infatti, alcuni dei naufraghi presenti, hanno dovuto lasciare l’Honduras per motivi di salute. L’ultimo abbandono è stato quello di Ubaldo Lanzo, costretto a lasciare per doversi sottoporre a cure mediche.

Questa sera, lunedì 17 maggio, una nuova puntata è iniziata, e dopo un primo colpo di scena, che ha visto al centro dell’attenzione, Akash Kumar, la diretta è proseguita con le prove. Purtroppo, Andrea Cerioli, non ha voluto continuare la sfida: “Sono stanco”.

Isola dei famosi, Andrea Cerioli rifiuta di fare la prova: “Non ce la faccio”

Siamo entrati nel vivo della diretta de L’Isola dei famosi, questa sera, lunedì 17 maggio, e già siamo stati sorpresi da un colpo di scena. Infatti, la puntata si è aperta con Ilary Blasi che ha incalzato Akash Kumar, dopo che nei giorni precedenti, aveva detto di non voler ritornare in studio. E l’ex naufrago ha espresso il suo pensiero, sostenendo di voler andare via, per il non rispetto ricevuto, a suo parere.

Dopo questo piccolo confronto, sono iniziate le prove, e abbiamo visto Andrea Cerioli sfidare Matteo Diamante, nella prova di recupero dei cocchi. Purtroppo, dopo averci provato inizialmente, Cerioli si è fermato, sostenendo di non farcela: “Non c’è la faccio, questa non riesco a farla, l’altra volta mi so sentita male, non ci riesco. Non mi interessa, vado in nomination, mi sento le gambe fiacche. Non riesco a farla”.

Nonostante la conduttrice e anche Massimiliano Rosolino abbiano incalzato Cerioli nella riuscita della prova, non c’è stato nulla da fare.