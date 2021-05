Sapete che lavoro fa Martina Grado, la scelta di Giacomo Czerny? Vi sveliamo qualche curiosità sulla vita privata della protagonista di Uomini e Donne.

Martina Grado è la corteggiatrice scelta da Giacomo Czerny! I due si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne ed a quanto pare si sono innamorati! Oggi, 19 maggio, è stata registrata la puntata del dating show in cui il tronista ha fatto la sua scelta: tra Carolina e Martina, il giovane ha deciso di uscire con quest’ultima. Martina è nata a Bergamo nel 1995 e sin da piccola ha maturato una grande passione per la musica e per la danza. Sapete infatti che lavoro fa la giovane nuova compagna di Giacomo? Vi sveliamo tutte le curiosità sul suo conto!

Leggi anche Uomini e Donne, finalmente Giacomo ha scelto! Ecco chi tra Martina e Carolina

Uomini e Donne, Martina Grado ha trasformato la sua passione in lavoro: sapete che fa nella vita?

Martina Grado è la corteggiatrice scelta dal tronista Giacomo Czerny. Classe 1995, la giovane è nata a Bergamo il 19 novembre. E’ dunque del segno zodiacale Scorpione! Il suo profilo Instagram è seguito da 45,2 mila follower: presto arriveranno le foto insieme al suo nuovo fidanzato conosciuto a Uomini e Donne?

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Intanto, in molti sono curiosi di conoscere qualche curiosità sulla Grado. Sappiamo che è una ballerina, insegnante di danza e coreografa: la sua grande passione per la musica e per la danza si è trasformata in lavoro! Martina inoltre sul suo canale Instagram scrive, nella descrizione, che è anche una personal trainer funzionale. Proprio negli ultimi giorni Martina ha pubblicato un video in cui mostra a tutti il suo enorme talento:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da martina grado (@martinagradoo)

Non si hanno ulteriori informazioni sulla giovane, ormai ex, corteggiatrice, di Uomini e Donne. La fidanzata di Giacomo Czerny non ha mai rivelato nulla sulle sue storie d’amore passate.