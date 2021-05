Questa sera su Rai 2 andrà in onda il divertentissimo e appassionante film “Non c’è campo”: nel cast anche il giovane e talentuoso Mirko Trovato, ricordate dove l’abbiamo già visto?

Classe 1999, oggi ventunenne, Mirko Trovato è un giovanissimo ma talentuoso attore che vedremo questa sera in “Non c’è campo”. La divertente e appassionante pellicola che vede alla regia Federico Moccia, è incentrato sul rapporto di dipendenza che lega oggi i giovani agli smartphone. Un cast d’eccezione, in cui spicca la splendida Vanessa Incontrada, ma anche Corrado Fortuna, Claudia Potenza e Gianmarco Tognazzi. Mirko Trovato veste i panni di Francesco e ha saputo conquistare il pubblico ancora una volta: ricordate dove l’avevamo già visto? Il giovanissimo attore ha fatto parte del cast di una serie tv amatissima andata in onda alcuni anni fa. Una produzione emozionante e indimenticabile!

Mirko Trovato: ricordate in quale amatissima serie tv lo avevamo già visto?

Originario di Pomezia, oggi ventunenne, il giovanissimo attore ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 2004. Lo ha fatto in modo straordinario, come personaggio indimenticabile di una serie che ha emozionato il pubblico e tenuto i telespettatori incollati allo schermo. Ricordate di che serie parliamo?

Ebbene, il talentuoso Mirko Trovato ha interpretato il giovane Davide in “Braccialetti rossi”, la fiction di Rai 1 incentrata su un gruppo di giovanissimi ricoverati per varie patologie. Amicizia, ostacoli, dolore e tanta, tanta speranza: Braccialetti rossi ci ha regalato emozioni indescrivibili. E l’interprete nonostante fosse giovanissimo, ha dato vita ad un’interpretazione magistrale che è rimasta nel cuore del pubblico. La sua carriera prosegue a gonfie vele, sia al cinema che in tv. E siamo certi che la sua bravura e il suo talento continueranno ad appassionare tutti noi!

Forse non tutti ne sono a conoscenza, ma il giovane attore è anche un grande appassionato di musica! Che dire, una vera esplosione di talento ed energia!