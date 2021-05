Emma Marrone diventa una incantevole ballerina, mostrandosi in un video su instagram, ma c’è uno spiacevole imprevisto.

Emma Marrone ha svelato qualche giorno fa una splendida notizia, è pronta a tornare in pista, con il suo tour. Proprio nel suo ultimo post pubblicato su instagram, ha riportato che il 6 e il 7 giugno, sarà all’Arena di Verona. L’artista ha pubblicato sui social una foto in cui è presente insieme ai suoi ballerini, che come possiamo vedere non sono affatto sconosciuti, dato che, alcuni sono stati allievi di Amici, proprio come lei.

Ma a colpire l’attenzione dei follower, sono stati i vari video mostrati nelle storie, dove si mostra intenta nelle prove di ballo, insieme al gruppo. Ma c’è stato uno spiacevole imprevisto: avete visto cos’è successo?

Emma Marrone mostra i video delle prove, ma c’è uno spiacevole imprevisto

L’artista è pronta a tornare in pista con la sua musica, infatti, qualche girono fa, ha annunciato con grande piacere che il suo tour è confermato, e come abbiamo rivelato poco fa, nel suo ultimo post pubblicato sul profilo instagram, ha rivelato che il 6 e 7 giugno sarà all’Arena di Verona: “Siamo pronti a farvi volare”.

Ovviamente, Emma Marrone è già all’opera, e non manca di mostrare ai suoi follower le prove del suo lavoro. Da qualche ora, sui social, attraverso il suo canale instagram, ha ripreso il momento esatto in cui era intenta nelle prove da ballo, insieme alla sua crew. Purtroppo, per l’artista, c’è stato un imprevisto, come lei ha scritto: “Primo giorno di prove, la Sciatica.. Addio”.

A quanto pare, Emma è stata colpita dalla sciatica, come ha riportato nella storia, ma è evidente, che nonostante il ‘dolore’, abbia cercato di portare a termine il suo lavoro.