Chiara Ferragni è stata immortalata proprio così in strada: avete notato anche voi quel “dettaglio”? Non è affatto da poco: scopriamolo!

È la regina indiscussa di stile, Chiara Ferragni. Sempre solita ad aggiornare e condividere incantevoli scatti fotografici con il suo pubblico social, qualche ora fa, la fashion blogger ha pubblicato una fotografia con indosso un outfit davvero stratosferico. Si lascia immortalare con aria distratta per strada in tutta la sua bellezza, la moglie di Fedez. Eppure, ciò che non può assolutamente passare inosservato è un “clamoroso” dettaglio. E, sia chiaro, non siamo i soli a dirlo. A corredo dello scatto, infatti, sono giunti tantissimi commenti che mirano a sottolineare proprio la presenza di questo incredibile particolare.

Leggi anche –> Chiara Ferragni lancia la nuova tendenza per la primavera 2021: qual è l’abito da indossare

Con un profilo che conta più di 23 milioni e mezzo di followers, Chiara Ferragni è la vera e propria stella di Instagram. E ce lo conferma il fatto che ciascuna sua foto o post social scatena l’immediata reazione dei suoi sostenitori. È accaduto pochissime ore fa, come dicevamo precedentemente. Siete curiosi di sapere tutti i dettagli? Scopriamolo!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Chiara Ferragni immortalata per strada proprio così: quel dettaglio non sfugge

Una cosa è certa: Chiara Ferragni sa sempre come catturare l’attenzione dei suoi sostenitori su di sé. Lo ha fatto anche pochissime ore fa, come detto pocanzi. Immortalata per le strade di Milano in una posa da capogiro, la famosissima ed amatissima fashion blogger ha destato la curiosità del suo pubblico per un “particolare” dettaglio.

Leggi anche –> Chiara Ferragni, compleanno in una tenuta di lusso: dove si trova e quali sono i prezzi

Con indosso un pantalone di tuta di colore nero ed una maglia sempre dello stesso colore, Chiara Ferragni ha catturato l’attenzione dei suoi sostenitori per un dettaglio davvero incredibile. Di che cosa parliamo? Semplice: delle scarpe o, per meglio dire, delle ciabatte! Avete letto proprio bene: l’influencer si è mostrata per strada con al piede delle ciabatte leggermente aperti sulle punte, dalle quali si nota il calzino bianco. Insomma, un tocco di stile, c’è da ammetterlo! A questo punto, però, ci chiediamo: a quanto ammonta il loro prezzo? Da quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che il prezzo possa subire qualche piccola variazione. Sui siti di e-commerce, infatti, potrebbe aggirare tra i 500 e i 1200 euro. Invece, su quelli di resell, servizio che permette la vendita di scarpe e tantissimi altri accessori “one to one”, potrebbe addirittura arrivare a 300 euro.

Cosa ne pensate? Per noi, il look è decisamente approvato!