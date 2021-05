Uomini e Donne, durante la registrazione di ieri Maria de Filippi ha fatto una proposta a Giacomo Czerny: magnifica sorpresa per il tronista!

Ieri, mercoledì 19 maggio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che presto andrà in onda. Si tratta di una registrazione particolare perchè è andata in scena l’attesissima scelta di Giacomo Czerny. Il giovane tronista era conteso da Carolina Ronca e Martina Grado, due ragazze esteticamente molto diverse: hanno entrambe catturato l’attenzione di Giacomo, il quale però ha preso la sua decisione. Dalle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News, scopriamo qualche altro retroscena accaduto durante la puntata in studio: Maria De Filippi è rimasta molto affascinata dal tronista e gli ha fatto una meravigliosa proposta! Ecco di cosa si tratta.

Uomini e Donne, sorpresa per Giacomo Czerny: proposta inattesa, è accaduto durante la puntata

Durante la puntata in studio di Uomini e Donne registrata ieri, mercoledì 19 maggio, è successo qualcosa di totalmente inatteso! Il Vicolo delle News ha fornito le anticipazioni di quanto accaduto nello studio di Maria de Filippi nel corso della registrazione: non è andata in scena soltanto la scelta, per Giacomo c’è stata una vera e propria sorpresa!

Maria De Filippi si è detta molto affascinata dal modo di lavorare di Giacomo Czerny. Il giovane è un video maker ed al tempo ha prodotto lui il suo video di presentazione al programma. Visto l’ottimo lavoro, la conduttrice del dating show ha offerto a Giacomo un lavoro nella sua redazione! Non è stato detto se Giacomo accetterà o meno ma dalla faccia, scrive Il vicolo delle News, si è capito che ci sono molte possibilità che dica sì!

La scelta di Giacomo

In tanti non avranno voluto spoiler per questo motivo, a voi chiediamo, di non proseguire la lettura se non volete scoprire la scelta di Giacomo! Beh, il tronista ha scelto di uscire dal programma con la ballerina Martina!