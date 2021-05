La pandemia non starebbe affatto per finire: lo afferma il microbiologo Peter Piot che annuncia la sua trasformazione del Covid in endemia.

Brutte notizie dal fronte scientifico: la pandemia del Covid diventerà molto probabilmente un’endemia. Lo fa sapere Peter Piot, microbiologo belga consigliere della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e direttore della London School of Hygiene & Tropical Medicine. In un report presentato oggi e firmato da 26 esperti al Global Health Summit a Roma, viene spiegata questa teoria.

A quanto pare, la diffusione dei vaccini non basterà a sconfiggere del tutto il virus se non ci sarà equità globale. Piot e gli altri scienziati hanno di nuovo rivolto l’appello ai “leader ad aumentare i finanziamenti” alle piattaforme globali per l’accesso a vaccini e strumenti per la lotta a Covid “Covax e Act-accelerator”.

Covid, dalla pandemia all’endemia: il punto di vista degli scienziati

Secondo gli esperti, dopo aver risolto la fase acuta della pandemia, è necessario indirizzare tutte le forze verso la preparazione contro minacce future. Nel report si parla quindi dell’eventualità che il virus diventi endemico, con possibili “focolai stagionali a causa della diminuzione dell’immunità, della copertura vaccinale insufficiente a livello globale o dell’emergere di nuove varianti virali”. Tutto ciò ovviamente potrebbe accadere in Paesi con una scarsa copertura vaccinale.

Gli scienziati sottolineano l’importanza di “investire nella ricerca prima, durante e dopo le crisi sanitarie”. I 26 esperti hanno tracciato una mappa identificando le zone dove è più urgente un’azione immediata. Necessario anche includere i gruppi di ricerca nei Paesi a medio e a basso reddito. Soprattutto si segnala l’importanza della correttezza delle informazioni, minacciata costantemente da una miriade di informazioni spesso non verificate.

Una battaglia ancora lunga quella contro il Covid, avvertono gli scienziati.