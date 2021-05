Giulia Salemi, arriva un magnifico annuncio: splendida notizia per i fan dell’ex concorrente del GF Vip 5.

È stata una delle concorrenti più amate di questa edizione del GF Vip. E, anche al termine del reality di Canale 5, Giulia Salemi può contare su una vera e propria schiera di fan. Che la seguono e la supportano quotidianamente. E proprio per i fan, poco fa, è arrivata una bellissima notizia. Attraverso il suo seguitissima profilo Instagram, l’influencer ha annunciato qualcosa di molto interessante, che ha fatto impazzire i fan. Scopriamo di cosa si tratta.

Giulia Salemi, arriva un magnifico annuncio: “Sto andando a registrare”, i fan pazzi di gioia

Un’esperienza magica, quella di Giulia Salemi nella casa del GF Vip 5. Si, perché grazie alla sua seconda partecipazione al reality, la bellissima influencer ha trovato il vero amore. Con Pierpaolo Pretelli la storia procede a gonfie vele, per la gioia dei fan “Prelemi”, che continuano a seguire la coppia con affetto. Ma anche dal punto di vista professionale per Giulia è davvero un periodo meraviglioso. Questa sera, andrà in onda l’ultima puntata di Salotto Salemi, la trasmissione che conduce su Mediaset Play. E, proprio a poche ore dalla puntata finale, Giulia ha dato una bella notizia ai suoi fan. “Sto andando a registrare”, scrive Giulia in una story pubblicata questa mattina presto.

Poche e semplici parole, ma che sono bastate a scatenare i fan della influencer. Che non vedono l’ora di scoprire di cosa si tratta e dove potranno rivedere in onda la loro beniamina. Al momento, però, tutto è top secret: “Presto vi dirò”, aggiunge la Salemi.

E, nella story successiva, Giulia ricorda a tutti di supportare mamma Fariba, attuale concorrente dell’Isola dei Famosi. La naufraga è al televoto contro Rosaria Cannavò e Isolde Kostner e, come sempre, la Salemi invita i suoi followers a salvare la sua mamma. Fariba riuscirà a spuntarla anche questa sera? Non ci resta che sintonizzarci su Canale 5, a partire dalle ore 21 e 40.