Il look di Ilary Blasi nella diretta di venerdì 21 maggio 2021 de l’Isola dei Famosi è da 10 e lode. Conoscete i dettagli? Vi sveliamo tutto.

Ieri sera, venerdì 21 maggio 2021, è andata in onda una nuova puntata de l’Isola dei Famosi. La diciannovesima puntata ha regalato come sempre sorprese e colpi di scena. La fame, unita alla stanchezza, sta rendendo difficile il gioco ai naufraghi che pian piano si dirigono verso la finale. Andrea Cerioli è il primo finalista di questa edizione del reality! Al televoto ci sono finite invece Miryea Stabile e Fariba Tehrani! Ma l’attenzione del pubblico ieri sera era tutta su Ilary Blasi. La conduttrice di Canale 5 ha illuminato letteralmente lo studio con la sua bellezza e le sue paillettes. Siete curiosi di conoscere i dettagli del suo look? Siamo qui per svelarvi tutto!

Isola dei Famosi, Ilary Blasi brilla in studio: il suo look è da 10 e lode!

All’Isola dei Famosi ieri, venerdì 21 maggio, nella diciannovesima puntata, a spiccare è stato senza dubbio il look di Ilary Blasi. La conduttrice del reality ha scelto un abito elegante ed allo stesso tempo stravagante: tra lo spacco e le paillettes, ha fatto girare la testa a tutti. Un vestito particolare quello indossato formato da un modello giacca e pantaloncino ricco di paillettes luminose ed una gonna lunga che vanta uno spacco vertiginoso nera. A quanto pare è un unico pezzo! Ma di che brand parliamo? Il vestito porta la firma Amen, non siamo a conoscenza però del prezzo. I decolletè scelti dalla Blasi invece sono di La Silla ed hanno un valore tra i 400 ed i 500 euro.

Ed ancora una volta con la sua bellezza, sensualità e le sue forme, Ilary Blasi ha fatto girare la testa a milioni di telespettatori ieri sera. Il look è da 10 e lode!