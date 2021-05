Spunta la foto dei Maneskin, vincitori del Festival di Sanremo 2021: “Dalle strade di Roma…”

Questa sera, ci sarà l’atteso appuntamento con L’Eurovision Song Contest, tanto atteso per L’Italia, dato che, a parteciparvi ci saranno i vincitori del Festival di Sanremo 2021, I Maneskin, che hanno ottenuto il primo posto con il brano Zitti E Buoni.

L’Eurovision è una competizione che vede la partecipazione degli artisti che hanno vinto, come nel nostro caso, Il Festival della canzone, nel proprio Paese. Prima della finale, ovviamente ci sono state le semifinali. Ebbene, l’ansia è elevata perchè a prendevi parte, come abbiamo appena citato, ci sarà il grippo rock Maneskin. Li abbiamo conosciuti ad X-Factor, e subito, successivamente, il successo è arrivato. Il gruppo, però, prima ancora, ha fatto gavetta, e ha cantato anche per le strade di Roma: li avete mai visti? Sui social, hanno pubblicato uno scatto mai visto.

Makeskin, spunta lo scatto del passato: così hanno iniziato

Manca poco, e come via abbiamo accennato questa sera, ci sarà L’Eurovision Song Contest, in cui a parteciparvi, troveremo proprio loro, I Maneskin, vincitori della Festival della Canzone Italiana. La serata andrà in onda su Rai 1, e vedrà la conduzione di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio.

Il gruppo Rock, ha ottenuto il successo con il brano Zitti e buoni, e ha già avuto modo di esibirsi, facendo letteralmente scoppiare tutto. Ma forse, non tutti sanno, che la band ha molto lavorato prima di ottenere la presente visibilità, e la gavetta li ha portato a suonare per le strade di città. Proprio sui social, è emersa una foto del passato, pubblicata da qualche ora. Osservate bene, erano giovani ma sempre pieni di energia e voglia di raggiungere grandi traguardi.

“Dalle strade di Roma, al palcoscenico dell’Eurovision“, hanno scritto nel post condiviso sul profilo instagram, invitando tutti a supportarli in questa nuova avventura.