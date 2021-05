Il celebre cantante Mahmood si racconta a Verissimo: ecco le sue parole in anteprima, rivelerà tutto oggi venerdì 21 maggio in puntata.

Oggi, venerdì 21 maggio, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Lo show condotto da Silvia Toffanin questo pomeriggio regalerà tanto intrattenimento ma soprattutto tante emozioni. In attesa di ascoltare in puntata le dichiarazioni dei tanti ospiti in studio, il portale online del programma ha reso note alcune parole di uno dei protagonisti di questa puntata. Parliamo di Mahmood, il celebre cantante vincitore del Festival di Sanremo 2019. Il cantautore a Silvia Toffanin ha raccontato del suo percorso artistico, ha affrontato temi importanti come l’omotransfobia. Ha inoltre rivelato dettagli sulla sua vita sentimentale. Ecco le sue parole.

Verissimo, Mahmood: “E’ un momento terribile”, la confessione sulla sua vita sentimentale

Verissimo andrà in onda oggi, venerdì 21 maggio, con una nuova puntata ricca di ospiti e sorprese. Tra i protagonisti del nuovo appuntamento anche Mahmood, il celebre cantante vincitore del Festival di Sanremo 2019. Riguardo la legge Ddl Zan e l’omotransfobia, Alessandro ha dichiarato: “Sono stato fortunato perché sono cresciuto in una famiglia aperta mentalmente che ha saputo capire molte situazioni che altre non sarebbero riuscite a comprendere”. Secondo il cantautore la legge va approvata per difendere le persone che non riescono a sentirsi sicure nella nostra società. “Esiste una violenza basata anche sull’ignoranza: aggredire due ragazzi che si baciano in metro o essere cacciati da casa perché si ama una persona dello stesso sesso è fortemente sbagliato”.

Silvia Toffanin ha chiesto al cantante della sua vita sentimentale: “È un momento terribile. Sono in una via di mezzo tra lo stare bene e lo stare male. Faccio fatica a capire veramente le emozioni che provo in questo periodo, sono confuso”.

Non ci resta che attendere il primo pomeriggio di questo venerdì 21 maggio per ascoltare tutte le interviste.