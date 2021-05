Ricordate il celebre conduttore Marco Columbro? La sua vita è cambiata radicalmente dopo l’abbandono della carriera televisiva: ecco cosa fa oggi!

Parliamo del celebre attore e conduttore televisivo italiano, volto noto del piccolo schermo negli anni ’80 e ’90. Ha fatto il suo debutto in tv come conduttore di programmi di varietà come ‘Tra moglie e marito’. E’ stato a lungo legato artisticamente a Lorella Cuccarini: insieme i due colleghi hanno condotto diverse edizioni di Paperissima, Buona domenica, Trenta domenica. Marco Columbro dopo tantissimi anni in tv, tra risate ed intrattenimento, ha messo da parte la carriera televisiva. Il vincitore di 13 Telegatti, anche a causa di aneurisma cerebrale, ha abbandonato il piccolo schermo: sapete cosa fa oggi?

Ricordate Marco Columbro? La sua vita è cambiata: cosa fa oggi il famosissimo ex conduttore televisivo

E’ un personaggio noto dello spettacolo: era uno dei protagonisti del piccolo schermo tra gli anni ’80 e ’90. Ma che fine ha fatto Marco Columbro? Il celebre attore e conduttore televisivo nel 2001 è stato colpito da un aneurisma cerebrale che ha bloccato il suo lavoro. Il conduttore è stato in coma per un mese: dopo quanto accaduto, raccontò in un’intervista, ‘per la tv ero morto. Mi hanno proposto di calcare i palcoscenici del teatro, la verità è che non ho mai trovato nulla che davvero mi appassionasse’. Sono queste le parole di Columbro a ‘Specchio’.

Dopo una pausa, Marco tornò in tv per presentare Paperissima e Scommettiamo che…? Ha recitato inoltre in Baciati dall’amore ed ha preso parte a diversi programmi televisivi. In seguito, la vita del conduttore è cambiata totalmente. Si legge su Tv Blog che oggi Marco Columbro si occupa di una locanda in Toscana, in Val d’Orcia. Nell’intervista a Specchio ha raccontato di aver comprato la locanda e nonostante il periodo delicato causa Covid, il suo locale ha avuto successo.