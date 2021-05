Cecilia Rodriguez, abito multicolore nella puntata di ieri dell’Isola dei Famosi: il prezzo vi lascerà di stucco.

Ieri, lunedì 23 maggio 2021, è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Una puntata ricchissima, durante la quale è successo davvero di tutto. A partire dalla proclamazione del secondo finalista ufficiale di questa edizione, Ignazio Moser. Una giusta ricompensa per lui, che ieri si è completamente rasato a zero per fornire al gruppo spaghetti per una settimana. Un sacrificio notevole, ma durante il “cambio look” Ignazio ha potuto contare sul supporto della sua Cecilia Rodriguez, tornata in studio da Ilary Blasi. Per la diretta di ieri, la splendida showgirl ha scelto un abito davvero incantevole. Corto e multicolore, curiosi di scoprire i dettagli del suo look? Vi sveliamo tutto.

Cecilia Rodriguez, quanto costa l’abito multicolore nella puntata di ieri dell’Isola dei Famosi?

Tra gli ospiti in studio della ventesima puntata de L’Isola dei famosi c’era anche lei, Cecilia Rodriguez. La bellissima showgirl argentina è tornata in studio per supportare il suo compagno Ignazio Moser, uno dei concorrenti di questa edizione del reality show. E proprio ieri, in diretta, gioie e dolori per il naufrago: dopo aver detto addio a capelli e barba per una prova ricompensa, Ignazio è stato scelto come finalista ufficiale dal televoto. Un grande gioia per Moser e per la sua Cecilia, sempre pronta a supportarlo. Per la puntata di ieri, Chechu ha scelto un abito che non è passato affatto inosservato, sia per il modello che per il colore! Curiosi di sapere di più sul suo look? A fornirci i dettagli è la pagina Instagram Closet Italy:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Closet Italy 💗 (@closet_italy)

Si tratta di un capo firmato Art Dealer, dal valore di 350 euro! All’abito corto, Cecilia ha abbinato sandali chiari, capelli raccolti e orecchini pendenti. Elegante come sempre, il look di Chechu ha raccolto tantissimi consensi sui social! E a voi, è piaciuto il suo outfit?