Intervistato da Il Messaggero, Amadeus fa chiarezza su un suo ipotetico ritorno come conduttore di Sanremo 2022: ecco cosa ha deciso.

Amadeus è da anni uno dei conduttori di punta della Rai: d’altronde, non potrebbe essere altrimenti data la sua innegabile bravura e la sua professionalità. Una lunga gavetta la sua, che dalla radio negli anni ’80 lo ha portato alla conduzione di tanti programmi tv sempre più importanti.

Fino appunto al Festival di Sanremo, di cui è stato presentatore e direttore artistico per ben due anni. La prima edizione della celebre kermesse che lo vide al timone fu quella del 2020, ricordata tra l’altro per la querelle tra Bugo e Morgan passata alla storia del Festivale. La seconda quest’anno, anche stavolta supportato dall’amico Fiorello, altro gigante dello spettacolo.

Un’edizione non facile, senza pubblico a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, ma che i due hanno saputo svolgere nel migliore dei modi possibili. I vincitori, lo sappiamo benissimo, sono stati i Maneskin: una vittoria alquanto inaspettata, che ha ridato lustro al rock, genere inusuale per una manifestazione come quella sanremese.

Il merito di aver portato la band in questione sul palco del Teatro Ariston va in gran parte soprattutto ad Amadeus che ha creduto nel potenziale di questi musicisti romani. Grande l’esultanza del conduttore all’annuncio della loro vittoria all’Eurovision Song Contest 2021 avvenuta sabato scorso. Molti si chiedono se Amadeus sarà alla guida del Festival di Sanremo 2022 ed è stato proprio lui a rispondere a questa domanda.

Sanremo 2022, tripletta per Amadeus? La risposta del conduttore

In un’intervista rilasciata a Il Messaggero, Amadeus ha fatto finalmente chiarezza sul suo futuro come presentatore della storica kermesse italiana. “Il Festival mi auguro di poterlo condurre ancora, se la Rai lo vorrà. Ma non nel 2022: Sanremo ha bisogno di energie particolari (…) Da gennaio a dicembre lavoro su tanti progetti, non c’è solo Sanremo nella mia vita: la mole di lavoro comincia a essere importante”.

Non è sembrato altrettanto categorico invece su una possibile conduzione dell’Eurovision 2022 che si svolgerà in Italia: “Prenderei in considerazione l’offerta; è pur sempre la Champions League della musica”, ha confessato Amadeus.