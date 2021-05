Khaby Lame, sapete chi è la fidanzata della star di Tik Tok? Bellissimi insieme; ecco gli scatti apparsi su Instagram.

Il suo volto è il più famoso del momento! Si, perché le espressioni di Khaby Lame hanno conquistato tutti, a tal punto da farlo diventare una vera e propria star. Prima su Tik Tok, dove il suo profilo conta ben 59,4 milioni di followers! Numeri da capogiro, soprattutto se sommati ai più di 15 milioni di seguaci su Instagram. Un successo strepitoso per il ventunenne, che ha iniziato a pubblicare video per caso, nel marzo 2020, durante la pandemia. In pochi mesi, però, i suoi post e le sue espressioni uniche sono diventati virali e oggi Khaby è un vero e proprio idolo sui social. Lui lo conosciamo bene tutti ormai, ma avete mai visto la sua fidanzata? Si chiama Zaira, vi mostriamo qualche scatto di coppia davvero dolcissimo!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Avete mai visto la fidanzata del famoso tiktoker Khaby Lame? Eccoli insieme

Tutti pazzi per Khaby Lame! Il giovane di Chivasso ha iniziato a pubblicare video senza impegno, dopo aver perso il lavoro a causa della pandemia. In pochi mesi, però, si è ritrovato una valanga di followers, più di tantissimi noti influencer. Il suo segreto? Ironizzare su alcuni video che si trovano in giro sul web, grazie alla sua iconica mimica facciale. I suoi post, ormai, raggiungono numeri stratosferici, che crescono ogni giorno di più. Ma se lui è ormai un personaggio noto, non tutti hanno mai visto la sua dolce metà. Si chiama Zaira Nucci, ha 18 anni ed è originaria di Sciacca, in provincia di Agrigento. Vive a Chivasso come Khaby, ma si sono conosciuti grazie ai social, come ha raccontato il ragazzo a Webboh. I due si sono conosciuti nell’ottobre del 2020 e scambiati qualche messaggio su Instagram, poco dopo però hanno smesso si scriversi. Solo quando si sono incontrati per caso a Chivasso, Khaby le ha chiesto di uscire. Da lì, l’inizio di una bellissima storia d’amore. Eccoli insieme, in uno scatto postato dal giovane influencer sul suo seguitissimo profilo Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Khaby Lame (@khaby00)

A Webboh, Khaby Lame ha raccontato di essere rimasto subito colpito da lei, poiché diversa dalle altre: “Ho capito immediatamente che le interessavo io come persona e non come personaggio di Tik Tok”. Come la sua dolce metà, anche Zaira può contare su un bel po’ di followers: il suo canale Instagram è seguito da 47,8 mila followers. Ecco uno scatto postato sul suo profilo:

Eh si, sono davvero una coppia fantastica! E voi, cosa aspettate a seguire il mitico Khaby Lame sui suoi canali social? Le risate sono garantite!