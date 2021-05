Chiara Nasti, momento di imbarazzo sui social: avete visto cos’è successo? Il botta e risposta è davvero imperdibile: i dettagli.

È la vera e propria regina di Instagram, Chiara Nasti. Attivissima sul suo canale social ufficiale, la splendida influencer napoletana non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo amatissimo ed affezionatissimo pubblico. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, attraverso una serie di Instagram Stories, la splendida Nasti ha risposto a delle domande curiose poste dai suoi sostenitori.

Chi di voi, diteci la verità, non ha mai aggiunto sul proprio canale Instagram il “box delle domande”? Senza alcun dubbio, nessuno! È proprio questa la “moda” che è scoppiata su Instagram. E che, spesso e volentieri, fa venire a galla delle realtà davvero incredibili. È successo, ad esempio, pochissime ore fa anche alla splendida Chiara Nasti. “Perché ti tocchi sempre le t**e?”, le hanno chiesto. Insomma, una domanda piuttosto “particolare”. Sapete, però, come ha risposto l’influencer napoletana? Scopriamolo!

Chiara Nasti, imbarazzo sui social: avete visto cos’è successo?

“Chiedi pure”, è proprio questo il box della domande aggiunto da Chiara Nasti sul suo canale Instagram ufficiale. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha scatenato l’immediata reazione dei suoi sostenitori. Vi assicuriamo: di domande “curiose” ed imbarazzanti ne sono arrivate davvero tantissime. Tra queste, è spuntata anche una che fa un chiaro riferimento ad un’abitudine che l’influencer è solita mostrare durante le sue Instagram Stories. E che, senza alcun dubbio, tutti avranno notato. Di che cosa parliamo esattamente?

“Perché ti tocchi sempre le t**e?”, hanno chiesto a Chiara Nasti. Immediata e, come sempre, sincera è stata la risposta dell’influencer napoletana. “È una cosa che mi fanno sempre notare. Penso che sia un tic. Non so come sia possibile. Penso che mi venga proprio automatica”, ha risposto Chiara Nasti. Svelando, inoltre, di avere l’abitudine anche di toccarsi i capelli.

Insomma, un botta e risposta davvero imperdibile, questo c’è da ammetterlo. Ma, diteci la verità, anche voi avete notato questa abitudine di Chiara Nasti?