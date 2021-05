Elisa Toffoli ha raccontato con un post su Instagram un episodio che le è capitato quando decise di debuttare nel mondo della musica: c’entra un produttore.

Elisa Toffoli è la celebre cantautrice italiana, classe ’77. Una delle voci più grandi, famose ed amate nel nostro paese e non solo, è anche un noto volto televisivo. Nel 2015 è diventata direttore artistico della squadra blu del programma Amici di Maria de Filippi: i The Kolors, band della sua squadra, vinsero la categoria canto, la sua ballerina, Virginia, vinse quella ballo! A ricevere premi anche lei: Elisa ha ottenuto nel corso della sua carriera tutti i premi e riconoscimenti in ambito musicale. La sua ‘Ancora qui’ fu candidata anche all’Oscar come miglior canzone originale e l’intero album ai Grammy Awards 2014. La Toffoli nelle ultime ore, con un post su Instagram, ha raccontato i suoi inizi: un episodio in particolare l’ha segnata. Ecco di che si tratta.

Elisa Toffoli: “Inciampata in un produttore maschilista”, la cantante lo racconta solo ora

Elisa Toffoli nelle ultime ore ha parlato di sé e dei suoi inizi nel mondo della musica. In particolare ha raccontato un episodio che le ha provocato tanto nervosismo. “Sei carina, pensa a cantare. Lascia stare la scrittura. Avevo quindici anni e quelle parole mi fecero venire una gastrite che durò per dei mesi. Avrei dovuto lasciar stare anche la produzione, gli arrangiamenti, la curiosità per tanti strumenti, perchè era tutto troppo.

Sarebbe bastato sorridere, “mettermi carina”, cantare bene e “tenermi da conto” scrive Elisa su Instagram. Ma chi le ha rivolto quelle parole? La cantautrice racconta che sono state le parole di un produttore ‘maschilista in cui sono inciampata prima dei miei esordi’.

Elisa ha proseguito raccontando che a 27 anni, poi, si è trovata a Zurigo in studio con Tina Turner per registrare la sua voce: la Toffoli era la produttrice del duetto che avrebbe dovuto fare proprio con lei. “Lei mi disse “Sono molto orgogliosa di te, donne come te stanno cambiando il mondo. Quando ero giovane io, quello che stai facendo tu oggi qui con me sarebbe stato impensabile”. Non lasciamo che nessuno ci dica che questo non è il nostro posto“.