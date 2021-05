Era la dolcissima Lana Lang in Smallville: com’è diventata oggi l’attrice? Resterete senza parole.

Gli appassionati di Smallville non potranno non ricordarsi di lei. Era Lana Lang, il primo amore giovanile di Clark Kent. La serie tv, trasmessa in Italia per la prima volta nel 2002, narra le avventure di Superman nella sua adolescenza. Abbiamo visto il supereroe alle prese con l’emergere dei suoi poteri, con cui ha dovuto imparare a convivere e che ha dovuto controllare. E il primo amore di Clark è stato proprio lei, Lana Lang, nella serie interpretata da Kristin Kreuk. Una storia d’amore turbolenta, che si è interrotta numerose volte, a causa degli inevitabili segreti che Clark teneva per sé. I fan hanno sognato con loro e si sono letteralmente innamorati di Lana, un personaggio dolcissimo, oltre che dalla bellezza straordinaria. Ma oggi, a distanza di quasi 20 anni, come è diventata l’attrice? Ve lo sveliamo noi!

Kristin Kreuk era Lana Lang in Smallville: eccola oggi, dopo 20 anni

Ricordate Lana Lang nella serie tv Smallville? Ad interpretare la giovane fidanzata di Superman è stata Kristin Kreuk, attrice canadese. Un personaggio che è entrato nel cuore dei fan, che si sono emozionati tantissimo con questa storia d’amore. Ma siete curiosi di vedere com’è diventata oggi l’attrice? Ebbene, resterete di stucco! Nonostante siano passati circa 20 anni dalla sua prima apparizione nella serie, l’attrice è praticamente identica. Ecco alcune foto pubblicate sul suo canale ufficiale di Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kristin Kreuk (@mskristinlkreuk)

Eh si, ve lo avevamo detto! Sembra che il tempo non sia mai passato per la splendida attrice, oggi quasi quarantenne.

Bellissima come poche! Che fine ha fatto, invece, il suo primo amore Clark Kent? I fan di Lucifer non potevano non notarlo: Tom Welling è stato uno dei protagonisti della terza stagione dell’amatissima serie tv, dove ha interpretato un misterioso tenente di polizia, Marcus Pierce.